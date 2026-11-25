感恩節大餐。圖：pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，感恩節備餐最重要的是避免火雞交叉污染、確實解凍與加熱到位，並以分開器具、洗手和消毒廚房來降低食物中毒風險。

感恩節 的腳步靠近，許多人平日只做簡單料理，每逢佳節時刻卻得負責端出多道豐盛菜色。聯邦疾病防治中心 (CDC )表示，特定類型的食物中毒病例往往會在11月和12月增加，感染源包括受汙染的火雞、未煮熟的填充香料，以及自助餐上含有病菌的肉汁，導致民眾生病或死亡。

美聯社報導，羅格斯大學(Rutgers University)食品科學教授沙夫納(Don Schaffner)指出，偶爾下廚的人要準備大型餐點，又要避開常見的致病風險，並不容易。他說：「大塊食物的烹煮與冷卻時間都比較長。」

沙夫納主持食品安全播客(Podcast)節目「有風險嗎？」(Risky or Not?)，他與節目共同主持人、北卡羅來納州立大學(NCSU)農業與生命科學學院教授與食品安全推廣與研究計畫主任查普曼(Benjamin Chapman)共同提出幾項讓節慶餐點製作既歡樂又安全的做法。

冷凍火雞先解凍 千萬別水洗

生火雞可能帶有沙門氏菌、曲狀桿菌等致病細菌，若處理不當，細菌會汙染冰箱表面、水槽和廚房檯面。

沙夫納表示，冷凍火雞可放冰箱冷藏、用微波爐或流動冷水等方式解凍，但「這些方法都有風險」。

農業部(USDA)說明，冰箱解凍每四磅至五磅的食物約需24小時；若使用微波爐或冷水法解凍，火雞必須立刻烹煮。

別在水槽洗火雞 改用紙巾拍乾

查普曼指出，許多人習慣在水槽中沖洗火雞，但這是個壞主意。他說：「任何碰到表面並產生水花的東西，都會把汙染散布到整個廚房。」

正確做法是用紙巾拍乾火雞後丟棄，若用廚房毛巾，必須徹底清潔與消毒。

確實烤熟 正確判斷溫度

烤火雞的溫度必須達到華氏165度(攝氏73.9度)才能端上桌食用，而判斷熟度最好的方法，是將尖頭感應式數位溫度計插入大腿肉最厚的地方，且避開骨頭。

查普曼提醒，別倚賴部分市售火雞上附的塑膠彈出式溫度計；他過去的研究顯示，這類按鈕可能在火雞尚未熟透前就已彈起。

此外，也別以外皮金黃酥脆、雞肉不再呈粉紅色，或肉汁清澈等跡象判斷熟度。

他說：「這些都不是判斷溫度的好指標。」

徹底清潔廚房 砧板器具要分開

避免食物中毒的關鍵是徹底清潔廚房，烹調前及接觸生肉後都要洗手，處理生肉與蔬菜、沙拉等生鮮食物時，應使用不同的砧板、刀具和器具。

可能受汙染的表面要格外留意，應先以肥皂和清水清潔，再用消毒劑消毒。