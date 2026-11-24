Kirkland早餐三明治是快速解決早餐的好選擇；示意圖。（unsplash／Orkun Orcan）

AI摘要 文章摘要整理： daily meal整理出2026年8款值得買的好市多冷凍早餐，從三明治、蛋塊到甜味法式吐司棒，兼顧便利與口感，部分品項甚至比星巴克類似產品更受好評。

早餐 講求方便，不少人沒有時間準備，冷凍食品因此成為快速解決早餐的選擇。美國好市多 （Costco）販售多款冷凍早餐，其中一些產品不但方便加熱，口味也獲得消費者好評。

「daily meal」網站整理出2026年值得購買的8款好市多冷凍早餐，從培根蛋三明治、早餐墨西哥捲餅，到法式吐司棒都有。

1.Kirkland Breakfast Sandwich（Kirkland早餐三明治）

這款三明治以蘋果木煙燻培根、切達起司及煎蛋，搭配螺旋可頌麵包，外觀和星巴克 知名的雙重煙燻培根切達起司蛋三明治相似。

實際比較後，星巴克的雞蛋和培根表現較好，但好市多的可頌麵包口感更出色，整體獲得較高評價。

2.Veggies Made Great Spinach Egg White Frittatas（Veggies Made Great菠菜蛋白烘蛋）

這款產品以蛋白製成，加入菠菜、番茄、洋蔥、紅甜椒及莫札瑞拉起司，外型和口感更接近小型烘蛋。

這款冷凍早餐曾在2025年好市多冷凍早餐評比中奪冠，近期消費者評價也相當正面。

3.Jimmy Dean Delights English Muffins（Jimmy Dean火雞香腸英式馬芬）

這款早餐以火雞香腸、蛋白搭配英式馬芬，是冷凍早餐品牌Jimmy Dean的熱門產品之一。

有消費者提醒，單純用微波爐加熱可能影響口感，建議改用烤箱，或將不同食材分開加熱。搭配辣醬食用也很受推薦。

4.Red's Turkey Sausage, Egg, and Three Cheese Burrito（Red's火雞香腸三起司早餐捲餅）

這款墨西哥風味早餐捲餅以火雞香腸、雞蛋及三種起司製成。消費者特別喜歡其中的起司組合與蓬鬆蛋餡。

使用氣炸鍋加熱後，內餡融化，外皮還會帶有酥脆口感。有人甚至建議在內餡加入楓糖漿，增添早餐風味。

5.Kirkland Signature Uncured Bacon and Gouda Egg Bites（Kirkland未醃製培根高達起司蛋塊）

這款產品被視為星巴克培根起司蛋塊的平價替代品，以高達起司取代部分原版使用的起司種類。

每盒有10顆，除了價格較划算，雞蛋口感也相當蓬鬆，適合當作快速早餐或點心。

6.La Boulangerie Smoked Ham & Swiss Cheese Pockets（La Boulangerie煙燻火腿瑞士起司酥皮餡餅）

這款產品以類似可頌的酥皮包裹鹹香火腿及瑞士起司，受到不少消費者喜愛。

品牌與星巴克過去收購的舊金山烘焙品牌La Boulange有淵源，消費者形容其風味接近糕點店現做的酥皮點心。

7.Mason Dixie Pancake Sandwich, Sweet Maple with Sausage（Mason Dixie楓糖香腸鬆餅三明治）

這款早餐將香腸夾在鬆軟鬆餅中，帶有淡淡楓糖香氣，因此被拿來與麥當勞McGriddle早餐三明治比較。

有消費者原本抱持懷疑態度，試吃後卻相當喜歡，認為口感相似，但楓糖味沒有那麼濃烈。如果喜歡更甜的味道，也可以另外淋上楓糖漿。

8.Farm Rich Cinnamon French Toast Sticks（Farm Rich肉桂法式吐司棒）

這款派對分享包裝的法式吐司棒帶有肉桂香氣，是喜歡甜食者的選擇。

不過，用微波爐加熱容易變得濕軟，建議使用氣炸鍋或烤箱，讓外層恢復酥脆，再搭配楓糖漿食用。由於糖分較高，屬於好市多冷凍早餐中較不健康的選擇，適合偶爾當作甜點享用。