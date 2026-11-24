燉牛肉是許多家庭熟悉的料理，通常以慢燉鍋烹調，肉質軟嫩、風味濃郁。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Mateusz Feliksik ）

AI摘要 文章摘要整理： 燉牛肉沒有紅酒時，可用無糖蔓越莓汁以1比1替代，利用其果香與酸度補足風味，避免果汁飲料過甜影響料理平衡。

燉牛肉（Pot Roast）是許多家庭熟悉的料理，通常以慢燉鍋烹調，肉質軟嫩、風味濃郁。有些食譜 會加入紅酒 ，利用酒的酸度與香氣提升層次。不過，如果家中沒有紅酒，或不習慣飲酒，其實可以用一種常見果汁代替：蔓越莓汁。

美國美食網站「Daily Meal」報導，蔓越莓汁是紅酒的理想替代品之一。紅酒除了增添酸度，也能帶出果香與深層風味；相較之下，單純以牛肉高湯或肉汁取代，雖然能補充水分及肉香，卻缺少水果的酸甜氣息。

蔓越莓汁則帶有果香與酸味，能與燉牛肉本身的濃郁肉香相互搭配，讓整體味道更有層次。部分節慶烤肉食譜也會加入大量蔓越莓，搭配肉類及蔬菜，呈現類似的風味組合。

蔓越莓汁怎麼選？

如果希望盡量接近紅酒的風味，建議選擇無糖蔓越莓汁，並按照紅酒原本的用量，以1比1比例替換。例如，食譜需要加入一杯紅酒，就使用一杯蔓越莓汁。

營養或料理專家提醒，應避免使用蔓越莓果汁飲料，因為這類產品通常添加糖分，可能讓燉牛肉變得過甜，影響原本的鹹香風味。

如果手邊沒有100%蔓越莓汁，也可以嘗試其他搭配。有網友分享，可加入一至兩匙蘋果醋，再搭配高湯或葡萄汁、蔓越莓汁、蘋果汁，依照食譜中的其他食材調整。

另有網友表示，曾在燉牛肉料理中使用葡萄蔓越莓混合果汁，成品相當美味。

報導指出，蔓越莓汁並非唯一能取代紅酒的材料，但其果香與酸度能補足高湯欠缺的風味。下次製作燉牛肉時，即使沒有紅酒，也不妨試試加入適量蔓越莓汁，為家常料理增添不同層次。