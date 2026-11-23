網友購買一大塊牛胸肉，透過烤箱低溫慢烤5至6小時，不僅成功做出外層焦香、內部軟嫩的烤牛肉，份量更足以讓兩人吃上3餐，平均每餐食材成本不到15美元，讓她直呼在家料理相當划算。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Isaac Taylor ）

AI摘要 文章摘要整理： 加州灣區華人網友以40.76美元買牛胸肉低溫慢烤，做出可供2人吃3餐的烤牛肉，直呼在家料理比外食更划算。

美國外食價格高，不少民眾選擇自己下廚節省開銷。近日一名居住在加州灣區的華人 網友「樹葉」在小紅書 分享，自己花費40.76美元購買一大塊牛胸肉，透過烤箱低溫慢烤5至6小時，不僅成功做出外層焦香、內部軟嫩的烤牛肉，份量更足以讓兩人吃上3餐，平均每餐食材成本不到15美元，讓她直呼在家料理相當划算，甚至有種吃出外食100美元價值的感覺，貼文曝光後引發網友討論。

「樹葉」以「直觀感受在灣區自己做飯有多便宜」為題發文，表示自己在好市多（Costco）購入一塊牛胸肉（Beef Brisket），價格僅40.76美元，經過修剪多餘脂肪及長時間慢烤後，成品相當令人滿意。她透露，兩人切了滿滿一大盤牛肉，實際上卻連整塊肉的三分之一都不到，剩餘份量還能再吃兩頓，讓她驚訝自己下廚的成本遠低於外食。

「樹葉」也分享詳細製作方法。首先準備牛胸肉、黃芥末醬、鹽、黑胡椒及蒜粉，肉品不必修光脂肪，適度保留油脂有助於維持口感。接著在牛肉表面均勻塗抹黃芥末醬，再撒上鹽、粗顆粒黑胡椒與蒜粉，確保四周充分調味，最後放入冰箱冷藏一晚，讓味道慢慢滲透。

烘烤時先將烤箱預熱至華氏325度（約攝氏163度），牛肉不包鋁箔紙烤40分鐘，讓表面形成焦香外殼；接著將溫度降至華氏275至300度（約攝氏135至149度），以雙層鋁箔紙包緊，必要時加入少量水，再繼續烘烤約5小時。完成後可用竹籤測試肉質是否軟嫩，並靜置30分鐘至1小時再享用。「樹葉」表示，這種做法即使不搭配燒烤醬，牛肉本身也相當入味。

貼文曝光後，不少網友對料理成本感到好奇，有人詢問烤箱連續運作5小時是否耗費大量瓦斯費。「樹葉」回應，家中使用瓦斯烤箱，平時經常烤肉，每月瓦斯費大約20至30美元。另有網友認同自己下廚較划算，分享一家人烤牛胸肉或牛肋排，一餐食材成本約60美元。

不過也有網友提出不同看法，認為自行料理雖然省錢，卻必須考慮採買、備料及清潔的時間成本。另有人質疑牛肉看起來偏乾柴，但其他網友指出，低溫慢烤有助於軟化肉質。還有熟悉德州燒烤的網友建議，若想追求更道地的風味，可以先煙燻再慢烤，並使用屠夫紙取代鋁箔紙，讓水分與油脂適度排出，呈現不同口感。