漢堡王(Burger King)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出漢堡王華堡可藉由加培根、起司與多種醬料配料，輕鬆客製成BLT風味，甚至在家也能用現有食材變化出專屬版本。

作為全球第二大的漢堡品牌的「漢堡王 」(Burger King)，其經典食品背後是可以有無限的客製化，顧客只需對熟悉的餐點做微調，例如加點簡單配料，就會出現全新口味。

就以漢堡王最有份量且屹立不衰的「華堡」(Whopper，又稱皇堡)為例，現在就可以變身為「BLT」版本，即「培根生菜番茄 三明治」(Bacon、 Lettuce、Tomato)。

美食網站 Tasting Table 專欄作家瑞吉娜 (Luna Regina) 介紹，「華堡」自 1957 年推出以來，在瞬息萬變的速食界能經得起時間考驗絕非易事。原因在於它的組合：火烤牛肉、鮮豔的番茄、爽脆的生菜、酸黃瓜、洋蔥，再加上美乃滋與番茄醬等，大受顧客歡迎。

留意一下，這個原有配搭下，已有了 BLT 三明治的三大元素中的兩樣，只差培根，就能湊齊這個夢幻三重組合。

若然加添下去，培根的鹹香與煙燻氣息，在肉汁豐富牛肉的襯托下更顯出色；至於生菜與番茄的清爽感，的確是完美平衡了濃郁的風味。如果拿掉牛肉，單純享受培根、生菜與番茄的組合，那將會是最道地的 BLT 體驗。

瑞吉娜還介紹，透過醬料以及更多配料，整個 BLT 華堡更加是為自己單獨創製的了。她說漢堡王本來就有琳瑯滿目的醬料，只要在點餐時加錢點購，確是嘗盡醬料的好機會。

例如「牧場沙拉醬」(Ranch) 就是個不錯選擇；若要與肉香絕配，那帶有煙燻風味與酸甜層次的「BBQ 烤肉醬」則是最佳之選。帶有獨特辛香風味的奶香微辣酸甜蘸酱醬料(Zesty Sauce) 能讓人都驚喜，它本來就是「漢堡王」標誌性的洋蔥圈蘸醬。無論你喜歡與否，都無法否認這款醬料帶有的辛香與酸味，確實增添了一抹令人驚喜。

如想追求更強烈的風味，不妨試試酸黃瓜、煙燻辣椒醬、醃漬墨西哥辣椒(jalapeños)等食材。

主角當然還是漢堡，加點起司絕對不會出錯，無論是美式起司，還是風味濃郁、口感紮實的「甜椒起司抹醬」(pimento cheese)，都能帶來意想不到的驚喜。

瑞吉娜還特別介紹在家裡如何將「華堡」製作 BLT 三明治，完全可以利用冰箱或櫥櫃裡現有的食材，例如番茄果醬又或培根果醬都可以。火箭菜(arugula) 、菠菜之類的蔬菜、酪梨(牛油果)也是絕佳搭配。