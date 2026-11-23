感恩節餐桌上，地瓜派幾乎不可或缺。（unsplash.David Trinks）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節地瓜派不必再鋪棉花糖，改撒細砂糖並加熱即可做出焦糖脆殼，讓地瓜泥更有層次、香氣與趣味。

感恩節 餐桌上，地瓜派（sweet potato casserole）幾乎不可或缺。美食網站「The Daily Meal」報導，奶油馬鈴薯泥與四季豆烤盤固然是烤火雞的好搭檔，但地瓜派兼具甜味與微鹹的綿密口感，上面還鋪著一層噴槍烤過的棉花糖。不過，今年不妨跳過棉花糖，改在這道秋季傳統配菜上，撒糖烤出一層焦糖脆殼。

該網站先前介紹東京知名地瓜店Imo Pippi的爆紅甜點時，提過這種酥脆的焦糖頂層。那道甜點以地瓜卡士達為底，但報導認為，與其花工夫做卡士達，不如直接把糖撒在以奶油、糖、鮮奶油與溫暖香料調味的地瓜泥上噴烤。酥脆的焦糖脆殼，搭配綿密滑順的地瓜泥底，帶來微微的苦澀感，為這道經典菜餚增添層次，又不會蓋過地瓜本身的風味。脆殼也讓賓客多了互動的樂趣，把酥脆的糖殼敲成一片片糖脆片，誰會不愛呢？

焦糖脆糖也能解決棉花糖帶來的單調、過度的甜味。棉花糖烤太久，可能整個融化、消失在料理裡；鋪得太厚，則會甜得難以搭配感恩節的其他配菜。改用焦糖脆糖，就能完全不用棉花糖，享受更有層次的焦香脆殼。

作法很簡單，只需要細砂糖，以及噴槍或烤箱上火。把自己喜愛的地瓜派食譜 中的棉花糖，改為薄薄一層、均勻撒上的細砂糖。報導提醒，份量要剛好覆蓋表面，糖太多，可能沒有完全焦糖化，變成口感粗糙、不討喜的糖層。接著用料理噴槍燒烤，或把烤盤放進烤箱上火烤幾分鐘，烤出金黃酥脆的外殼。

焦糖脆糖是糖經過焦糖化的成果，顏色變深，並為原本單調的菜餚增添更濃郁、略帶苦味或焦香的風味。想要最佳效果，建議使用白色細砂糖，必要時未精製蔗糖也行，但盡量避免紅糖。紅糖通常含糖蜜，結果多半不是酥脆的焦糖，而是黏糊一團。

雖然紅糖不適合做酥脆糖層，但可以在細砂糖裡試著加入其他配料。想要溫暖的香料味，撒糖、上火烤之前，先在糖裡拌入肉桂；用自己喜愛的南瓜派香料粉，更能組合出最濃的秋季風味。若用噴槍，記得移動火焰，讓表面均勻上色，避免部分烤焦。報導說，這個只需一種材料的簡單技巧，不必太費工，就能讓這道經典的感恩節配菜升級。