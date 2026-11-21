感恩節的經典本款菜色，至少要有火雞與馬鈴薯泥。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節馬鈴薯泥若加入回溫的奶油乳酪，並搭配合適馬鈴薯與正確攪拌方式，就能做出更綿密滑順、濃厚如餐廳水準的成品。

美國感恩節 餐桌必備的馬鈴薯泥，如何才能讓口感更加綿密濃郁？Southern Living指出，在煮熟的馬鈴薯中加入奶油乳酪，不僅能提升滑順度，也能讓馬鈴薯泥擁有餐廳級的濃厚。

一般馬鈴薯泥食譜通常使用奶油、牛奶或鮮奶油，再加入鹽和胡椒調味，呈現濃郁奶香，但若想讓口感更上一層樓，奶油乳酪就是關鍵。不過，加入時機及食材溫度也很重要，否則容易留下未完全融化的乳酪或奶油塊。

3個烹調步驟

1. 奶油乳酪與奶油先回溫： 馬鈴薯泥與烘焙一樣，食材溫度會影響成品質地。冰冷的奶油及奶油乳酪不容易與熱馬鈴薯混合，可能形成結塊，因此應在馬鈴薯下鍋煮熟時，就先將兩種乳製品從冰箱取出，放置室溫軟化。

2. 利用鍋子餘溫融化： 馬鈴薯煮熟、瀝乾水分後，將馬鈴薯集中在鍋子一側，另一側放入軟化的奶油及奶油乳酪，利用鍋子的餘溫讓食材進一步融化、軟化。

3. 趁熱搗碎混合： 待奶油及奶油乳酪充分軟化後，再與馬鈴薯混合搗碎。鍋子的餘溫也有助於蒸發馬鈴薯多餘水分，避免成品過於濕軟。

3技巧讓口感完美

選對馬鈴薯： 建議使用澱粉含量較高的褐皮馬鈴薯（Russet）或育空黃金馬鈴薯（Yukon Gold），更容易做出蓬鬆綿密的口感。紅皮等小型蠟質馬鈴薯則較適合製作壓碎馬鈴薯。

不要過度攪拌：馬鈴薯搗碎或攪拌過度，容易釋出過多澱粉，讓口感變得黏稠、像漿糊。只要所有食材混合均勻，就應立即停止攪拌。

最後放上奶油： 盛盤後在馬鈴薯泥上放一小塊奶油，讓它慢慢融化，不僅增加香氣，也能讓每一口更加濃郁。

馬鈴薯泥完成後放入冰箱冷藏，食用前再以爐火或烤箱溫和加熱即可。