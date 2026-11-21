感恩節大餐少不了這味：馬鈴薯泥加1食材 擁有餐廳級的綿密滑順
感恩節馬鈴薯泥若加入回溫的奶油乳酪，並搭配合適馬鈴薯與正確攪拌方式，就能做出更綿密滑順、濃厚如餐廳水準的成品。
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感恩節馬鈴薯泥若加入回溫的奶油乳酪，並搭配合適馬鈴薯與正確攪拌方式，就能做出更綿密滑順、濃厚如餐廳水準的成品。
美國感恩節餐桌必備的馬鈴薯泥，如何才能讓口感更加綿密濃郁？Southern Living指出，在煮熟的馬鈴薯中加入奶油乳酪，不僅能提升滑順度，也能讓馬鈴薯泥擁有餐廳級的濃厚。
一般馬鈴薯泥食譜通常使用奶油、牛奶或鮮奶油，再加入鹽和胡椒調味，呈現濃郁奶香，但若想讓口感更上一層樓，奶油乳酪就是關鍵。不過，加入時機及食材溫度也很重要，否則容易留下未完全融化的乳酪或奶油塊。
3個烹調步驟
1. 奶油乳酪與奶油先回溫： 馬鈴薯泥與烘焙一樣，食材溫度會影響成品質地。冰冷的奶油及奶油乳酪不容易與熱馬鈴薯混合，可能形成結塊，因此應在馬鈴薯下鍋煮熟時，就先將兩種乳製品從冰箱取出，放置室溫軟化。
2. 利用鍋子餘溫融化： 馬鈴薯煮熟、瀝乾水分後，將馬鈴薯集中在鍋子一側，另一側放入軟化的奶油及奶油乳酪，利用鍋子的餘溫讓食材進一步融化、軟化。
3. 趁熱搗碎混合： 待奶油及奶油乳酪充分軟化後，再與馬鈴薯混合搗碎。鍋子的餘溫也有助於蒸發馬鈴薯多餘水分，避免成品過於濕軟。
3技巧讓口感完美
選對馬鈴薯： 建議使用澱粉含量較高的褐皮馬鈴薯（Russet）或育空黃金馬鈴薯（Yukon Gold），更容易做出蓬鬆綿密的口感。紅皮等小型蠟質馬鈴薯則較適合製作壓碎馬鈴薯。
不要過度攪拌：馬鈴薯搗碎或攪拌過度，容易釋出過多澱粉，讓口感變得黏稠、像漿糊。只要所有食材混合均勻，就應立即停止攪拌。
最後放上奶油： 盛盤後在馬鈴薯泥上放一小塊奶油，讓它慢慢融化，不僅增加香氣，也能讓每一口更加濃郁。
馬鈴薯泥完成後放入冰箱冷藏，食用前再以爐火或烤箱溫和加熱即可。
關鍵食材是奶油乳酪。它能提升馬鈴薯泥的滑順度與濃厚感，讓口感比一般只加奶油、牛奶或鮮奶油的做法更接近餐廳水準。 因為冰冷的奶油與奶油乳酪不易和熱馬鈴薯融合，容易留下結塊。先回溫軟化，才能借鍋子餘溫均勻融化，做出口感細緻的馬鈴薯泥。 要選澱粉較高的Russet或Yukon Gold，避免過度攪拌以免出現黏糊感，盛盤後再放上一小塊奶油提香，最後可冷藏保存並溫和加熱。
精華 FAQ
關鍵食材是奶油乳酪。它能提升馬鈴薯泥的滑順度與濃厚感，讓口感比一般只加奶油、牛奶或鮮奶油的做法更接近餐廳水準。
因為冰冷的奶油與奶油乳酪不易和熱馬鈴薯融合，容易留下結塊。先回溫軟化，才能借鍋子餘溫均勻融化，做出口感細緻的馬鈴薯泥。
要選澱粉較高的Russet或Yukon Gold，避免過度攪拌以免出現黏糊感，盛盤後再放上一小塊奶油提香，最後可冷藏保存並溫和加熱。
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