沃爾瑪自有品牌Great Value的特級初榨橄欖油被顧客認為質地很稀且帶有苦味，是建議大家避開的產品。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rahime Gül）

AI摘要 文章摘要整理： 沃爾瑪自有品牌Great Value橄欖油因多產地混油、風味不穩且口碑差，遭消費者批評苦味重、質地稀，本文同時提供替代選項與退貨資訊。

特級初榨橄欖油 是很多家庭的常備品，因此各品牌的價格、口味和產地等都是常被討論和比較的項目，不同產品間的差異也很大，有些牌子備受好評，也有的品牌遭人嫌棄，而沃爾瑪 （Walmart）自有品牌Great Value的特級初榨橄欖油就屬於後者，被很多顧客評為「要避開的產品」，有人說這款油嘗起來有苦味，還有人直接說她不知道這到底是什麼，絕對不是橄欖油。

Mashed報導，Great Value的特級初榨橄欖油是多產地混合油，這在自有品牌中很常見，可惜的是這種多元來源導致品質上的不穩定，「消費者報告」針對26款特級初榨橄欖油的評測中，Great Value在滿分5分的情況下只拿2分，評語為「幾乎沒有果香味」。

在沃爾瑪網站上，一名網友在評論區說她多年前買過Great Value特級初榨橄欖油，味道溫和，很適合搭配義大利麵，但現在新買的有個苦味，把義大利麵都毀了。另一名網友也提到類似問題，說她不知道這是什麼，但絕對不是橄欖油，味道很糟糕，質地也很稀。

Great Value特級初榨橄欖油在沃爾瑪網站上一瓶17盎司，售價6.12元，價格各地可能略有不同；沃爾瑪雖是其品牌的註冊人，但非製造商。

不僅特級初榨橄欖油被嫌棄，Great Value的經典款（classic version）也同樣表現不佳。

經典款是風味較清淡、適合日常烹飪的版本，這類產品大多經過精煉，僅混入少量的初榨或特級初榨橄欖油，因此風味溫和，適合大多數烹調方式，但即便如此，Great Value的17盎司、售價6元的經典款橄欖油仍讓人失望。一名顧客在網站上評論區說，喜歡優質橄欖油的人千萬別買這款，幾乎完全沒味道，與其說是橄欖油，更像一般植物油。

不過，Mashd針對自有品牌特級初榨橄欖油的瓶測中，Great Value在八款產品中排第三，評測人員認為該產品有淡淡果香和溫和口感，整體來說她認為把沃爾瑪價格實惠的橄欖油用於日常烹飪完全沒問題。

若想以相近價格買到品質更好的特級初榨橄欖油，不妨試試好市多（Costco）自有品牌科克蘭的有機特級初榨橄欖油（Kirkland Signature's Organic Extra Virgin Olive Oil），或全食超市（Whole Foods Market）自有品牌365的地中海混釀特級初榨橄欖油（Mediterranean Blend Extra Virgin Olive Oil）。如果已經買了沃爾瑪的Great Value特級初榨橄欖油但卻不想要了，沃爾瑪的標準退貨期限為購買的90天後，可透過郵寄或親自前往門市辦理。