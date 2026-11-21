網友分享多款Trader Joe's食品，包括玉米瑪芬、越南河粉、韓式辣豬肉紫菜包飯及特色飲料等，其中最讓她驚豔的是玉米瑪芬，不僅吃得到完整玉米顆粒，口感濕潤，甜度也比一般美式甜點低，讓她直呼好吃到想再囤幾盒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Felicity Tai ）

AI摘要 文章摘要整理： 旅美華人網友開箱Trader Joe's多款新品，最推玉米瑪芬濕潤不甜且有玉米顆粒，其他食品如辣豬肉紫菜包飯也受好評，但起司與玉米口感意見分歧。

美國連鎖超市Trader Joe's以多樣化的特色食品及季節限定商品受到消費者喜愛，不少民眾也熱衷嘗試新品。近日一名旅居美國的華人 網友在小紅書 分享，自己近期購入多款Trader Joe's食品，包括玉米瑪芬、越南河粉、韓式辣豬肉紫菜包飯及特色飲料等，其中最讓她驚豔的是玉米瑪芬，不僅吃得到完整玉米顆粒，口感濕潤，甜度也比一般美式甜點低，讓她直呼好吃到想再囤幾盒，不過也有網友認為玉米顆粒口感偏硬，意外掀起討論。

網友「麵包超人沒有麵包」在小紅書發布「品嚐幾款Trader Joe's新品」影片，利用午餐時間開箱近期購買的食品。她首先推薦玉米瑪芬（Cornbread Muffin），表示蛋糕體濕潤、帶有些微黏密口感，還能明顯吃到玉米顆粒，吃起來類似玉米餅。

最令她滿意的是甜度不高，在美國常見的蛋糕類產品中算是相對清爽的一款。她指出，每個玉米瑪芬約310大卡，適合當作早餐，且聽說屬於季節限定商品，因此打算趁下架前多買幾盒。

▲ 影片來源：Instagram＠traderjoes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「麵包超人沒有麵包」並嘗試了越南河粉，並自行加入金針菇及丸子增加份量，但她認為麵條口感偏軟，整體味道與一般泡麵相近，表現中規中矩。另一款韓式辣豬肉紫菜包飯（Spicy Pork Kimbap）則獲得好評，她表示，自己過去吃過不辣的牛肉口味，這次嘗試辣味版本，發現帶有韓式辣醬香氣，味道甚至比原本的牛肉口味更好，而且只要加熱就能食用，相當方便。

「麵包超人沒有麵包」也購入紅心蘋果，發現口感比一般蘋果偏酸，另搭配氣泡蘋果飲料，喝起來清爽。零食則選擇墨西哥辣椒風味玉米米餅，以及已經多次回購的鳳梨凍乾。她也分享一款胡蘿蔔、薑黃及檸檬飲料，透露是因為曾看到其他顧客一次買空整個貨架，才引起好奇，後續也在留言區表示，實際喝起來酸酸甜甜，味道還不錯。

不過，這次開箱也有讓「麵包超人沒有麵包」難以接受的商品。她原本以為標示「Tres Leches Cheese」的起司會帶有類似三奶蛋糕的甜味，沒想到實際上是混合牛乳、綿羊乳及山羊乳製成的起司，不僅沒有預期中的甜味，羊乳酪氣味也相當明顯，讓她直言不喜歡羊乳酪的人應謹慎購買。

對此，不少網友對玉米瑪芬感到興趣，有人表示「第一個看起來好香啊」，也有人推薦Whole Foods的玉米麵包。不過，另有網友認為玉米瑪芬裡的玉米外皮偏硬，顆粒感太明顯，因此不喜歡。至於「麵包超人沒有麵包」不推薦的起司，也有人持相反意見，表示口感細緻、不會太鹹，且沒有吃出明顯羊羶味。