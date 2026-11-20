一名男子到加州格倫代爾的人氣烤肉串店Mini Kabob買了一份42元的餐點，但他認為內容太少，令他大失所望。餐點示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州格倫代爾人氣烤肉串店Mini Kabob因42元套餐份量引發爭議。

加州格倫代爾人氣烤肉串店Mini Kabob因42元套餐份量引發爭議。 重點二： 顧客抱怨42元只吃到6塊肉、少量配菜，直言美味但很失望。

顧客抱怨42元只吃到6塊肉、少量配菜，直言美味但很失望。 重點三：貼文在Reddit掀熱議，網友感嘆餐飲漲價後外食樂趣盡失。

一名顧客在加州 格倫代爾（Glendale）的人氣餐廳點了餐點，結果發現花了42元得到的食物份量似乎和價錢不成正比，讓他大呼失望，他將餐點照片放上網路，引發網友熱烈討論，有人感嘆現在去該間餐廳吃飯一點樂趣都沒了。

紐約郵報（New York Post）報導，位於格倫代爾的Mini Kabob是頗富盛名的亞美尼亞風格烤肉串餐廳，曾被紐約時報選為全美最佳的50間餐廳之一，從1997年以來都由Martirosyan家族經營，多年來受到年輕和追求潮流族群的喜愛。

該名顧客說，他花了42元買了一份餐點，結果這份套餐只有六塊肉、少量蔬菜、皮塔餅、鷹嘴豆和白飯，他把餐點拍下並把照片上傳Reddit，並說「食物很好吃，但天啊，太令人失望了」。

▲ 來源：Reddit＠r/FoodLosAngeles（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這名男子說，他知道自己的貼文可能會獲得很多倒讚，但他實在需要找個地方發洩，他女友認為他在針對她，因為餐廳是她挑的。

這篇貼文引發網友熱議，短短幾個小時就有將近5百則留言，並引發一場關於食品價格上漲的熱烈討論。

一名網友說，她記得Mini Kabob以前的價格才不到20元，自從餐廳爆紅後，她就因為負擔不起所以好幾年沒去了。另一位網友說，Mini Kabob被Instagram上的按讚數和網紅的推薦沖昏頭，也有人說現在外出吃飯一點樂趣也沒有了。

美食媒體Eater Los Angeles近期寫道，Mini Kabob不需要任何花俏的裝飾甚至座位區就能聲名大噪，那些經過時間淬鍊、精心烹製的家傳秘方，本身就足以吸引顧客。

這間外觀一點都不起眼的小店在其網站上列出的主菜包括28元的雞肉套餐和44元的羊排套餐，另外，一份希臘沙拉售價17元，一瓶亞美尼亞氣泡水則要6元。

▲ 影片來源：Instagram＠mini_kabob（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.