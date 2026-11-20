加州人氣烤肉串店6塊肉、少少配菜要價42元 男客傻眼：太失望
AI重點
文章重點整理：
一名顧客在加州格倫代爾（Glendale）的人氣餐廳點了餐點，結果發現花了42元得到的食物份量似乎和價錢不成正比，讓他大呼失望，他將餐點照片放上網路，引發網友熱烈討論，有人感嘆現在去該間餐廳吃飯一點樂趣都沒了。
紐約郵報（New York Post）報導，位於格倫代爾的Mini Kabob是頗富盛名的亞美尼亞風格烤肉串餐廳，曾被紐約時報選為全美最佳的50間餐廳之一，從1997年以來都由Martirosyan家族經營，多年來受到年輕和追求潮流族群的喜愛。
該名顧客說，他花了42元買了一份餐點，結果這份套餐只有六塊肉、少量蔬菜、皮塔餅、鷹嘴豆和白飯，他把餐點拍下並把照片上傳Reddit，並說「食物很好吃，但天啊，太令人失望了」。
▲ 來源：Reddit＠r/FoodLosAngeles（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
這名男子說，他知道自己的貼文可能會獲得很多倒讚，但他實在需要找個地方發洩，他女友認為他在針對她，因為餐廳是她挑的。
這篇貼文引發網友熱議，短短幾個小時就有將近5百則留言，並引發一場關於食品價格上漲的熱烈討論。
一名網友說，她記得Mini Kabob以前的價格才不到20元，自從餐廳爆紅後，她就因為負擔不起所以好幾年沒去了。另一位網友說，Mini Kabob被Instagram上的按讚數和網紅的推薦沖昏頭，也有人說現在外出吃飯一點樂趣也沒有了。
美食媒體Eater Los Angeles近期寫道，Mini Kabob不需要任何花俏的裝飾甚至座位區就能聲名大噪，那些經過時間淬鍊、精心烹製的家傳秘方，本身就足以吸引顧客。
這間外觀一點都不起眼的小店在其網站上列出的主菜包括28元的雞肉套餐和44元的羊排套餐，另外，一份希臘沙拉售價17元，一瓶亞美尼亞氣泡水則要6元。
▲ 影片來源：Instagram＠mini_kabob（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
他點了一份42元的套餐，餐點只有6塊肉、少量蔬菜、皮塔餅、鷹嘴豆和白飯，雖然味道不錯，但他認為份量與價格明顯不成正比。 Mini Kabob位於加州Glendale，是知名亞美尼亞風格烤肉串店，曾入選紐約時報全美最佳50間餐廳之一，且自1997年起由Martirosyan家族經營。 貼文在幾小時內吸引近500則留言，有人說餐廳爆紅後價格越來越高，也有人感嘆現在外出吃飯不再有樂趣，話題集中在食品漲價與網紅效應。
精華 FAQ
他點了一份42元的套餐，餐點只有6塊肉、少量蔬菜、皮塔餅、鷹嘴豆和白飯，雖然味道不錯，但他認為份量與價格明顯不成正比。
Mini Kabob位於加州Glendale，是知名亞美尼亞風格烤肉串店，曾入選紐約時報全美最佳50間餐廳之一，且自1997年起由Martirosyan家族經營。
貼文在幾小時內吸引近500則留言，有人說餐廳爆紅後價格越來越高，也有人感嘆現在外出吃飯不再有樂趣，話題集中在食品漲價與網紅效應。
上一則