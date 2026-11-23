Texas Roadhouse牛排館。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： Texas Roadhouse正加速推廣白醬雞肉義大利麵，並同步測試無酒精飲料與能量飲料，以豐富菜單並帶動銷售回升。

Texas Roadhouse正擴大「白醬雞肉義大利 麵」的供應範圍，該餐飲集團並在旗下三個餐廳品牌測試新的無酒精飲料。據全美餐飲新聞（Nation's Restaurant News）報導，該連鎖牛排 館品牌高階主管在第三季財報電話會議中表示，近幾個月來已將「白醬雞肉義大利麵」引入超過600家分店，並計劃在2027年春季前將這道菜推廣至剩餘的約100家分店。

執行長摩根（Jerry Morgan）表示，這道義大利麵新菜色，初期測試結果顯示，深受顧客與員工歡迎。副總裁貝倫（Michael Bailen）也指出，對想要嘗試些不同口味的人來說，這是一個絕佳的選擇。

該公司表示，這道新菜色以筆管麵為基底，佐以烤雞肉、培根及濃郁的帕瑪森起司醬，並可自選一份配菜。

部分粉絲對這道菜讚不絕口，一位網友在臉書（Facebook）留言稱，這道菜太好吃了，希望它能永遠留在菜單上。

然而也有人質疑，一道義大利麵為何會出現在牛排館的菜單上。社群平台Reddit的一位用戶在Texas Roadhouse的討論區說，誰會去牛排館點白醬雞肉義大利麵呢？

貝倫表示，這道菜可能不會成為該餐廳前十名的熱門主菜，但能讓菜單更完善。

據報導，Texas Roadhouse顧客對無酒精雞尾酒與「髒蘇打」（dirty sodas）的需求也持續增長。該集團目前正在旗下三個品牌Texas Roadhouse、Bubba's 33與Jaggers測試能量飲料。

全美餐飲新聞指出，Texas Roadhouse第三季末銷售成長趨緩，此次菜單調整為該公司努力維持營運動力之舉。

該公司高層將銷售趨緩的部分原因歸咎於一則在社群媒體瘋傳的謠言，該謠言指控Texas Roadhouse與Logan's Roadhouse的員工計畫對非裔顧客的食物動手腳。公司經調查後認定這些純屬空穴來風。

高層表示，10月的銷售額與客流量每周皆有改善，並在11月初持續回升。該集團在2026年旗下三個品牌中開設約35家直營餐廳，並計劃於2027年再拓展35家。