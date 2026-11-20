好市多近日推出充滿義式風情的暖心濃湯，獲得好評。圖為好市多示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 好市多熟食區推出「義大利餃千層麵濃湯」後掀起搶購熱潮，因口味濃郁、加熱方便且獲網友多數好評，被形容為冬天最療癒的暖胃新品。

隨著天氣變冷，能捧著一碗熱騰騰的濃湯暖胃，無疑是冬日裡最療癒的享受。如果你正在尋找方便又美味的現成湯品，好市多 （Costco ）近期在熟食區全新推出的自有品牌新品「Kirkland Signature義大利餃千層麵濃湯」（Ravioli Lasagna Soup），正讓無數會員爭相湧入賣場搶購。

「Daily Meal」報導，值得一提的是，這款新品是好市多熟食區的現做冷藏料理，可別與賣場內另一款同樣受歡迎的「Heritage辣味義式香腸牛肉千層麵濃湯」搞混了。這碗充滿義式風情的暖心濃湯裡到底裝了什麼？它以濃郁的奶油番茄醬汁為基底，搭配義式香腸與牛肉，並放入一顆顆填滿瑞可塔起司（ricotta）的迷你義大利餃——不過別被名字誤導了，湯裡其實並沒有傳統的寬扁千層麵條。

這款濃湯售價約為每磅4.29美元，料理方式更是零門檻，只要簡單加熱就能享用。包裝建議可倒入平底鍋以中火煮熱，或是裝碗蓋上廚房紙巾微波加熱即可上桌。

據報導，自從這款熟食新品上架後，社群媒體上的討論度便居高不下。知名好市多粉絲帳號「CostcoHotFinds」發文大力推薦，直呼：「這碗湯直接拯救了我整個周末，我太愛它了！」貼文底下隨即引來大批網友熱烈迴響，有人興奮表示：「明天晚餐絕對就是它了！這裡天氣好冷，喝這個暖身最完美！」

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不少已經搶先品嘗的網友也紛紛給予好評，大讚「今晚剛吃，超級美味」，甚至有人直接打出「10分滿分」的高度評價。

當然，網路上也出現了不同的趣味聲音。有眼尖的網友發現它的賣相與美國知名平價義大利麵罐頭品牌「Chef Boyardee」極為神似，忍不住幽默吐槽：「這根本是大人版的Chef Boyardee罐頭吧？」但整體而言，大眾對這款新品仍給予壓倒性的正面肯定。

另一位好市多愛好者Andy Shen也在網路上分享心得，形容這是一碗「吃起來就像整份千層麵大餐的濃湯」。不過這波熱潮也讓還沒買到的會員好生羨慕，有網友在貼文下無奈許願：「真希望我家附近的好市多也能趕快進貨啊！」