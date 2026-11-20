碎牛肉。Image by Pexels from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 韓式烤肉改用碎牛肉後，不必久醃或切薄片，30分鐘內就能完成；搭配水果、辣醬與配菜，仍保有經典風味且更省時省錢。

韓式烤肉(Bulgogi)的肉，除了豬腩肉片外還有薄牛肉片，隨著食譜 的改良及各種食材，現在用碎牛肉代替牛肉片做成烤肉飯也變得稀鬆平常。

飲食網站 Tastingtable.com 的專欄作家貝爾( Sean Bell) 特別介紹用碎牛肉做烤肉的優點，就是現代人所看重的節省時間，它不需要像傳統做法那樣長時間醃製，又或等待把牛肉冷凍後才能切成薄片。當然至關重要的，就是這種做法不失原來的風味。

碎牛內烤肉不僅快速、美味、而且經濟實惠，在目前經濟環境下是省錢之道。而且碎牛肉還可以透過添加各種風味配料，藉以提升醬汁的口感及味道，這是牛肉片難以比擬的。

韓式烤肉的傳統風味，通常是用磨碎的蘋果或梨子做醬汁。這些水果能增添一絲甜味，與烤肉濃郁的鮮味配搭得相得益彰。現在在碎牛肉裡，還可採用獼猴桃作為醃料，它能讓肉質保持甜美鮮嫩。

生薑是烤肉的經典香料，而甜辣的韓式辣椒醬(gochujang)則能帶來更豐富的風味，這種醬料在超市的亞洲食品區很容易找到。若然想要更辣一些，可以在醬汁裡加入韓國辣椒粉，並作為裝飾。

貝爾特別介紹一個越裔美食與生活網紅Alissa Nguyen Won的碎牛內食譜，她在TikTok上親身示範及分享這種快捷方法。

首先是將洋蔥、大蒜及碎牛肉炒香，然後加入由紅糖、味醂、醬油與梅子糖漿調製的醬汁，之後收汁。最後淋上芝麻油，盛在米飯上，撒上芝麻、蔥花，再配上喜歡的泡菜即可，不到30分鐘就能完成。這種方式雖以炒代烤，但風味不變。

米飯是經典配搭，但如果想吃得清淡些，可以用生菜捲代替米飯。如果想吃得更豐盛一些，可以搭配各種韓式伴餐(banchan)小菜。這些菜餚包括辣黃瓜沙拉、紅燒豆腐或醃黃蘿蔔。

韓國料理裡，伴餐的特點是份量少、種類多，放在小碗或小碟裡供大家共享，也是適合烤肉飯不過。