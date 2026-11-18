餐廳送上來的餐點與點單不符，專家建議，應避免指責或提高音量；示意圖。（取材自pexels.com@Nadin Sh）

AI摘要 文章摘要整理： 餐點送錯時，顧客應立即以禮貌、具體且直接的方式反映，清楚說明點單內容與問題；若只是口味不合，則需區分情況並冷靜詢問餐廳可提供的解決方案。

餐廳送上來的餐點與點單不符，或食物少了指定配料，該如何禮貌地要求更換？專家建議，應在餐點上桌後立即告知服務生，清楚說明原本的要求及問題，避免指責或提高音量。「禮貌是相互的」，若餐點確實做錯，顧客可以要求更正；若只是味道不合口味，則應坦誠說明差異，並了解餐廳能提供哪些處理方式。

Southern Living報導，北卡羅來納州 夏洛特市約翰遜威爾斯大學食品創新與技術學院講師、主廚羅伯特卡利甚表示，要求餐廳更正餐點時，最好的方式是禮貌、具體且直接。餐點上桌後，顧客可以先引起服務生注意，再說明問題，但不要將錯誤歸咎於特定人員。

羅伯特卡利甚建議，可以先說：「不好意思，我覺得我的訂單可能出錯了。」接著解釋原本的點餐要求，例如：「我點這道菜的時候沒有加洋蔥，可以重新做一份嗎？」這樣能讓服務生清楚了解問題，也比較不會使對方產生防衛心理。

提出問題時，說話音量及態度也很重要。羅伯特卡利甚表示，顧客可以輕聲與服務生溝通，避免大聲嚷嚷，影響同桌用餐者的談話及氣氛。他也提醒，反映問題的時機不宜拖延，餐點一送上桌就應立即確認，若發現與點單不符，應盡快告知服務生。餐廳越早知道錯誤，廚房就越有時間重新準備餐點。

如果更換餐點所需時間比預期長，顧客可以詢問服務生目前進度，以及餐廳能提供哪些解決方式，讓自己和同行者了解後續安排。羅伯特卡利甚指出，各家餐廳處理這類情況的方式並不相同。

他也提醒，餐點做錯與顧客不喜歡已點的菜色，是兩種不同情況。如果餐廳沒有按照訂單製作，例如漏掉指定配料，顧客要求更正是合理的；但如果菜餚已按照菜單描述及點餐要求烹調，只是味道不符合個人口味，則應坦誠、禮貌地說明差異。餐廳或許能提供其他選擇，但不一定有責任更換已正確製作的餐點。

當服務生提出解決方案後，羅伯特卡利甚建議顧客表達感謝，例如簡單說一句「謝謝，我很感激」，讓溝通保持良好。如果餐廳提出的處理方式仍無法解決問題，或顧客需要進一步協助，可以冷靜要求與經理交談，說明事情經過及希望如何處理，避免提高音量或人身攻擊。