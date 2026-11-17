善用微波爐與馬克杯，也能做出綿密蒸蛋。蒸蛋示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Duy Nod）

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹3種微波爐蒸蛋做法，包含香腸玉米、西式韓式雞蛋羹與麻糬鮪魚版，重點在低功率分次加熱、依容器調整時間，快速做出滑嫩熱食。

天氣轉涼，熱騰騰、口感滑嫩的蒸蛋成為不少人早餐或暖胃餐點的選擇。不過，傳統茶碗蒸通常需要蒸鍋、掌握火候，讓人覺得準備過程繁瑣。其實，善用微波爐與常見食材，也能做出綿密蒸蛋。以下介紹3種簡易做法，從西式起司蒸蛋、韓式蒸蛋到加入麻糬的飽足版，早晨趕時間也能快速上桌。

香腸玉米西式蒸蛋 馬克杯就能完成

這款西式蒸蛋加入香腸、玉米，是孩子喜歡的早餐口味。先將雞蛋 打散並過濾，再與淡味醬油及水混合；馬克杯底部放入香腸、玉米等配料，倒入蛋液後，以保鮮膜鬆鬆覆蓋杯口，放進微波爐，以200瓦低功率加熱。

製作2杯約需14分鐘，1杯約7分鐘，可依容器大小及微波爐功率調整。配料也可彈性替換，火腿、蒸熟馬鈴薯或煮熟菠菜，都能依冰箱現有食材搭配。

蟹肉棒海苔入味 韓式蒸蛋蓬鬆暖胃

韓式蒸蛋「雞蛋羹」（Gyeran-jjim）以蓬鬆口感聞名，這款做法改用微波爐，搭配蟹肉棒、海苔等食材。將雞蛋及其他材料放入深碗充分混合，微波加熱3分鐘後取出，把蛋液攪散，再加熱30秒。

這道料理不必覆蓋保鮮膜。若中心尚未凝固，可每次增加30秒，觀察熟度後再繼續加熱。雞蛋提供蛋白質，海藻含有膳食纖維，適合想吃熱食、又希望增加食材變化的人。

麻糬搭配鮪魚 滑嫩蒸蛋更有飽足感

想讓蒸蛋更有飽足感，可試試麻糬蒸蛋。將切小塊的麻糬與罐頭鮪魚放入碗中，倒入蛋液，再以保鮮膜鬆鬆覆蓋，微波加熱4分鐘。完成後先不要急著取出，讓蒸蛋留在微波爐內靜置約1分鐘，利用餘熱讓口感更穩定。

這道料理主要靠鮪魚本身的鹹味提味，味道較清淡；若偏好濃郁口味，可酌量加一小撮鹽，也能改放蟹肉棒或魚板，增添風味與口感。

微波爐蒸蛋的關鍵，在於依容器、份量和機器功率調整時間，避免加熱過久讓蛋質變硬。若尚未熟透，宜分段少量追加，並確認中心完全凝固。掌握低功率、分次加熱及食材彈性搭配，就能用簡單器具做出不同風味的熱騰騰蒸蛋。