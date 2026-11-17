餅乾抹醬能中和咖啡的苦味，同時增加稠度，讓整杯咖啡香氣更誘人、層次更豐富；咖啡示意圖。（unsplash／Nathan Dumlao）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，在咖啡或拿鐵中加入1匙餅乾抹醬，就能中和苦味、增加滑順口感，並可透過奶泡、肉桂與鮮奶油打造更像甜點的咖啡。

午後想靠咖啡 因提神，又想讓咖啡的口感更溫潤、風味更香甜，美食網站「The Daily Meal」報導，只要在自製拿鐵裡加一匙餅乾抹醬（cookie butter），就能讓一杯普通咖啡變得濃郁滑順，喝起來幾乎像甜點。

報導指出，餅乾抹醬能中和咖啡的苦味，同時增加稠度，讓整杯咖啡香氣更誘人、層次更豐富。這種抹醬是將帶有香料味的荷蘭風味脆餅（speculoos）與植物油或其他油脂攪打成泥製成，本身已有一定甜度。

製作的關鍵，是用小型奶泡器把抹醬充分打勻。作法是在杯中放入1大匙餅乾抹醬與即溶咖啡粉，倒入約幾盎司熱水，攪打均勻後，再加滿牛奶 與冰塊即可。

如果想要更甜，可以加少許紅糖，突顯抹醬的焦糖風味，再撒上肉桂粉，增添溫暖的香氣。手邊若有香草籽醬或巧克力糖漿，也可以加入提味。想喝熱飲，就不加冰塊，改以更多蒸奶補滿。報導還建議，可以直接在快見底的餅乾抹醬罐裡沖泡咖啡，把附著在罐底的最後一點風味也用掉。

想讓冰咖啡有咖啡店的質感，可以先在杯子內壁抹上一層餅乾抹醬，再倒入牛奶與冰塊。抹醬會附著在杯壁，慢慢融入飲料，讓風味更集中，口感更絲滑。報導說，這種做法比直接在咖啡裡加一大坨抹醬更好，因為甜味會隨著喝咖啡的過程逐步釋出。

若想打造「終極餅乾抹醬咖啡」，可在最上層擠一圈鮮奶油，撒上碎胡桃，再淋上融化巧克力或多撒些肉桂粉。如果時間較充裕，也可以改做餅乾抹醬冷奶泡：把1匙抹醬與鮮奶油、牛奶一起用奶泡器打到輕盈起泡，輕輕倒在咖啡上，再放上壓碎的脆餅。最後，若想把香料餅乾的風味發揮到極致，還可搭配用餅乾抹醬做的布朗尼一起享用。