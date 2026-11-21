鍋貼。Image by PerfectLinks from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 這道料理把冷凍鍋貼、米飯與蔬菜分層烘烤，搭配中式、韓式與泰式調味變化，讓便利食品變成更豐富飽足的亞洲風味共享餐。

冷凍鍋貼是快速方便的晚餐選項，但若想吃得更有飽足感，可與米飯、蔬菜和高湯層層放入烤盤，做成亞洲風味料理。加上中式、韓式與泰式三種變化選擇，讓家庭共享餐桌更豐富，也為冷凍食品創造新吃法。

TastingTable報導，鍋貼和米飯是組成這道美味亞洲融合料理的兩個要素，兩者分開烹調時，很難真正合而為一，所以，把兩者一起放進烤盤，就能一口氣嘗到全部鹹香好滋味。透過把這兩項食材及幾樣其他配料巧妙地分層鋪在一個烤盤中，就能賦予一家人共享用餐新意義。除了必備的超市冷凍餃子 ，這道烤盤料理還需要泰國 香米、雞高湯或蔬菜高湯、米酒醋與醬油這類味道鮮明的調味料、切碎的蔬菜(青花菜和胡蘿蔔相當適合)以及切碎的辛香料。

首先，米飯鋪在烤盤底部，與調味料和液狀材料拌勻，讓鍋貼有入味、蓬鬆的米飯作為底層，把鍋貼和蔬菜排在上層，再撒上芝麻、青蔥，並以「是拉差美乃滋」(sriracha mayo)或辣椒油點綴即可完成。

在超市裡可以買到的各式亞洲鍋貼，能做出各式不同卻同樣美味的鍋貼烤盤料理。例如包豬肉、高麗菜、青蔥和薑的中式餃子香甜鹹鮮，因此可選擇能呼應這種風味的食材。胡蘿蔔片能帶出餃子的甜味與大地氣息，可以在料理中加入更多高麗菜或改用青江菜，最後再淋上簡便的甜辣醬。

韓式烤肉餃子因使用牛肉，味道通常較濃郁深沉，因此，可以加重這道烤盤料理其他配料的風味，來與餃子相互呼應。把高湯倒到米飯上時，拌入適量甜辣韓式辣椒醬(gochujang)，這款酸香、鮮味濃厚的醬料味道很夠，足以平衡牛肉的濃郁深沉。可用簡單的韓式菠菜、芝麻和青蔥，搭配濃郁的牛肉與韓式辣椒醬。

最後，只要一罐椰奶，雞肉餃子就能輕鬆變身泰式風味。首先，把椰奶與紅咖哩醬、少許萊姆汁混合，讓米飯嚐起來甜、辣又帶勁，並鋪在底層作為餃子的底，再把餃子鋪在上層，加入甜椒片、日本南瓜，並以泰式羅勒葉點綴即可。