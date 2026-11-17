許多健康的蛋白質都能納入有助睡眠的晚餐中，但鮭魚之所以特別，在於它提供的不止蛋白質，健康脂肪與維生素D，還與其他重要的健康益處相關。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 營養師建議晚餐選擇鮭魚等富含蛋白質與健康脂肪的食物，搭配纖維碳水化合物與堅果，可促進修復、穩定血糖並提升睡眠品質。

眾所周知蛋白質有助在年紀漸長時建立與維持肌肉，但這並非它唯一的功用；某些富含蛋白質的食物也含有與改善睡眠有關的營養素。雖然這並不代表任何一種食物便能隨時讓人入睡，但已有研究探討過某些營養素如何支持人體的晝夜節律。營養師帕林斯基-韋德（Erin Palinski-Wade）對營養與睡眠之間的關聯有深入研究，Real Simple網站請教了她，若想改善睡眠品質，晚餐最適合選擇哪種蛋白質來源？她也說明了原因以及該搭配哪些食物才能讓晚餐更有利於睡眠。

為何蛋白質有助提升睡眠品質

多數研究顯示，在就寢前30分鐘內攝取蛋白質是有幫助的。蛋白質不僅有益身體在夜間修復和重建肌肉，某些富含蛋白質的食物還能促進更好的睡眠，且無需在睡前立即食用。帕林斯基-韋德建議，將晚餐的重點轉向有助身體進入睡眠模式的食物，適量的蛋白質、而非難以消化的大餐，既能提供身體所需的營養，又不會在試圖放鬆時，迫使消化系統超負荷運作。

雞肉或豆腐是選項，但對有睡眠困擾的客戶，帕林斯基-韋德推薦鮭魚，因為它含有Omega-3脂肪酸與維生素D這兩種與改善睡眠品質和時長相關的營養素；前者有助於減輕發炎並促進褪黑激素的生成，後者則參與了調節睡眠的神經通路。

鮭魚是否勝過其他蛋白質來源？

帕林斯基-韋德認為，許多健康的蛋白質都能納入有助睡眠的晚餐中，但鮭魚之所以特別，在於它提供的不止蛋白質，健康脂肪與維生素D，還與其他重要的健康益處相關。

她表示，Omega-3脂肪酸有助於維持心血管健康並調節發炎反應，而維生素D與優質蛋白質則能促進肌肉、骨骼及整體新陳代謝的健康；因此，選擇這類食物不僅能促進夜間的身體恢復，同時也能為白天的健康有所助益。

搭配鮭魚打造完整且助眠的餐點

多數人都知道晚餐只攝取蛋白質並非理想選擇，搭配其他食物也能有助睡得更好。帕林斯基-韋德最喜愛的組合之一，是將鮭魚搭配富含纖維的碳水化合物，例如糙米，以及撒上開心果的沙拉。她說，碳水化合物有助提升大腦中色胺酸的利用率，而蛋白質則提供參與血清素和褪黑激素合成的胺基酸；開心果除了提供纖維，還含有多酚、鎂和植物褪黑激素。這種蛋白質、纖維與健康脂肪的組合，讓血糖水平在夜間維持得更穩定。

如果這樣還不夠有說服力的話，這頓餐點中的膳食纖維還能透過滋養有益腸道菌群，進而支持腸道與睡眠的連結（gut-sleep connection）。帕林斯基-韋德指出，有益的腸道微生物可在調節發炎反應、腸-腦軸線（gut-brain axis）以及晝夜節律訊號傳導上發揮作用，而這些都會影響睡眠品質。