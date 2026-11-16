In-N-Out招牌漢堡 為何也能征服專業廚師？

加州漢堡連鎖店In-N-Out。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： In-N-Out雙層牛肉起司堡以簡單食材、焦脆薄肉排與穩定製作流程，贏得專業廚師肯定，被視為兼具風味與工程美感的經典漢堡。

速食界中，麥當勞 的大麥克(McDonald's Big Mac)與漢堡王 的華堡(Burger King's Whopper)早已是傳奇之作，而今連鎖店據點僅在少數幾州的「In-N-Out」雙層牛肉起司堡(Double Double)也躋身此列，就連專業廚師也懾服。

餐飲媒體Tasting Table報導，雙層牛肉起司堡沒有花俏的食材，只是把經典做到極致。

雙層牛肉起司堡由兩片薄牛肉排、兩片美式起司、洋蔥、生菜、番茄與特製醬料組成，口味兼具肉香與起司風味，同時保有足夠的清爽感。

許多人對餐點多少會有所挑剔或自行調整，但偶爾也會遇到近乎完美的料理；聖地牙哥 餐廳barleymash行政主廚與The Smoking Gun and Spill the Beans共同創辦人譚普頓(Kevin Templeton)認為，雙層牛肉起司堡正是如此。

譚普頓說：「我愛雙層牛肉起司堡，我覺得它很完美，沒有任何不足。我認為In-N-Out從一開始就做對了，想要一款絕佳漢堡，需要的一切都在這裡。」

漢堡饕客向來分為兩派，一派偏好極厚肉排，愈厚愈好；另一派則相反，喜歡較薄、能煎出酥脆焦香表面的肉排，不需要在漢堡麵包中間堆積過多的牛肉。

這並不代表他們不愛牛肉，只是更重視酥脆的口感，而非多汁程度。

Kitchen Deets創辦人克雷格(Daniel P. Craig)屬於肉薄派，他認為In-N-Out雙層牛肉起司堡的出色之處在於「兩片薄肉排，每一口都比一片厚肉排多出更多焦脆表層」。

厚肉派或許無法體會肉薄的脆皮口感與雙層牛肉起司堡的魅力，但對克雷格這派人而言，雙層牛肉起司堡難以超越。

此外，餐飲顧問公司Lupo Group的餐飲主任與顧問漢森(Bryce Hansen)則指出，要在數百家門市複製出最佳漢堡，效率、標準與結構都很重要，雙層牛肉起司堡「與其說是食物，更像建築與工程的結合」。

漢森說：「少了這些，就不可能有這樣的一致性與品質。」

漢森解釋，主廚通常都希望料理的品質穩定，但季節性蔬果的變動、人力成本等因素，讓這件事很難掌控。

相較之下，速食餐廳能掌握的變數更多，這正是供應、生產與執行等系統「工程」發揮作用之處。他說：「它令人佩服，卻同樣令人不安，它集所有的錯與對於一身。」