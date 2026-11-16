網友分享在Whole Foods購入Campo Grande伊比利亞黑豬肉，實際料理後大為驚豔，直言這是自己在美國吃過最好吃的豬肉。Whole Foods示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國華人分享在Whole Foods購買伊比利亞黑豬肉的實測心得，認為兩款產品肉香濃郁、口感佳，但價格偏高。

美國超市販售的豬肉，氣味與口感時常成為海外華人討論話題。一名居住在美國的華人網友「Jasmine」近日在小紅書 發文分享，在Whole Foods購入Campo Grande伊比利亞黑豬肉，實際料理後大為驚豔，直言這是自己在美國吃過最好吃的豬肉，不僅沒有令人介意的腥臊味，煎煮時還能聞到明顯肉香。

Jasmine此次購入兩款產品，分別是售價9.99美元的Ibérico Coppa豬頸肉培根，以及售價19.99美元的Ibérico Ribeye Chop帶骨豬排。兩款都是伊比利亞豬肉，但部位、油脂比例與適合的料理方式有所不同。

其中，Coppa使用豬頸部位製作，與一般以五花肉為主的培根相比，保留了更多肉感。Jasmine表示，這款下鍋後不會迅速縮成一片油脂，煎製過程中香氣相當濃郁。只要將表面煎至微微焦脆，內層仍能保有肉質嚼勁，入口同時感受到油脂香氣與瘦肉口感。

不過，Coppa本身已經帶有較明顯鹹味，因此料理時不需要再加太多鹽。Jasmine認為，它可以直接煎熟搭配吐司、雞蛋或沙拉，也能切成小塊加入義大利麵及炒飯中，利用本身油脂與鹹香替其他食材增添味道。若一次食用較多，則可能感到偏鹹。

另一款Ibérico Ribeye Chop則為帶骨豬排，Jasmine先以鹽麴醃製，再放入鍋中簡單香煎。完成後表面帶有焦香，肉質內部仍維持柔嫩，無須加入複雜醬料便有足夠風味。她認為，這款豬排的重點就在於品嘗肉本身的香氣，調味過重反而可能掩蓋特色。

料理帶骨豬排時，可先將表面水分擦乾，再以平底鍋煎出焦色，並依肉排厚度調整加熱時間。由於Jasmine使用鹽麴醃製，後續只需簡單調味，食用前確認中心完全熟透即可。若擔心肉質變乾，也可以煎好後短暫靜置再切開。

貼文曝光後，有吃過同款產品的網友認同味道出色，但也坦言價格偏高，不容易成為日常大量採買的肉品。另有網友表示，自己平時在Safeway及Walmart購買豬肉，並未明顯感受到異味，認為豬肉氣味可能與品牌、部位、保存及個人敏感程度有關，不能一概而論。

相較一般豬肉，這兩款伊比利亞黑豬肉價格較高，但對重視肉香、油脂層次及口感的人而言，偶爾購入作為週末料理，仍具有吸引力。從Coppa的焦脆鹹香，到帶骨豬排的柔嫩肉質，也提供海外華人在牛排與雞肉之外，另一種居家料理選擇。