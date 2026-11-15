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美國現象／一杯冰咖啡 面試竟被扣分？網掀世代之爭

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連鎖炸雞店竟藏高CP值冰咖啡 華人連喝3杯試飲驚豔：超大杯才4元

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網友分享連鎖速食店Chick-fil-A店內的原味冰咖啡不僅風味出色，甜度與口感...
網友分享連鎖速食店Chick-fil-A店內的原味冰咖啡不僅風味出色，甜度與口感也相當穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mizuno K ）

AI摘要

文章摘要整理：

住在美國的華人網友在Chick-fil-A試喝冰咖啡後驚豔不已，認為風味穩定、價格親民，甚至連喝3杯試飲後改去門市正式購買。

提到美國連鎖速食店Chick-fil-A，多數人第一時間想到炸雞、雞肉堡及雞塊，但一名住在美國的小紅書華人網友「王恐龍」近日意外發現，店內的原味冰咖啡不僅風味出色，甜度與口感也相當穩定，讓她喝過後直接放棄星巴克及Dunkin’等咖啡品牌。

「王恐龍」表示，家中附近便有一家Chick-fil-A，有了孩子後經常順路前往用餐。該門市平時會舉辦社區活動，日前適逢萬聖節及秋收節，只要完成南瓜彩繪，無論成人或兒童都能獲得兩張炸雞兌換券，現場還提供冰咖啡免費試喝。

當天下午天氣炎熱，「王恐龍」隨手拿了一杯試飲，喝下第一口便感到相當驚豔。她立刻詢問工作人員，若正式點餐，需要添加多少糖漿及牛奶才能還原相同風味。對方則表示，只要直接點「Iced Coffee」，完成品便會與現場試飲相同，不必另外指定複雜比例。

由於「王恐龍」過去曾遇過同一家連鎖咖啡店，不同員工製作出的甜度及味道仍有落差，因此起初半信半疑。她在活動現場一連喝了3杯試飲，直到擔心晚上睡不著才停手。兩天後，她到工作地點附近的另一家Chick-fil-A再次點購，發現味道與週末試飲幾乎完全一致，讓她大讚連鎖店的品質控管穩定。

「王恐龍」形容，這款咖啡帶有苦甜交織及微微焦香的味道，口感類似帶咖啡風味的冰品，但不會甜到膩口。她購買的價格為4.07美元，且僅有一種大杯容量，一個人甚至無法完全喝完。不過，售價及杯型仍可能因門市所在地而有所不同。

不少網友看完貼文後立即前往嘗試。有人回報咖啡帶有明顯焦香，入口時彷彿有焦糖感，後段則以咖啡苦味為主；也有人認為價格比一杯7至8美元的連鎖咖啡親民，份量又足，喝過後願意持續回購。另有網友推薦店內的Frosted Coffee，以咖啡搭配冰淇淋製成，口感更接近甜點。

不過，這款冰咖啡的點法也引起不少疑問。「王恐龍」補充，她通常直接向店員點「regular iced coffee」，不要選擇香草、焦糖或其他風味，也不是點無糖版本。預設飲品可能含有2%牛奶及糖漿，但各門市或App選項可能不同，若不能喝甜，點餐前最好確認是否為sweetened或unsweetened。

精華 FAQ

  • 她在門市參加社區活動時，因萬聖節與秋收節完成南瓜彩繪而獲得炸雞券，現場又提供冰咖啡免費試喝，結果一喝就被風味驚豔。

  • 她認為咖啡苦甜平衡、帶微微焦香，甜度與口感很穩定，和不同店員製作卻常有差異的其他連鎖咖啡相比，品質控管更一致。

  • 她購買的價格約4.07美元，通常直接點 regular iced coffee 即可，不必另外調整糖漿或牛奶；但各門市選項可能不同，點餐前最好先確認。

炸雞 咖啡 華人

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