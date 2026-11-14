在美國生活離不開冷凍蔬菜 華人公開6款常備菜與懶人料理法

冷凍蔬菜因保存時間長、不必清洗切菜，成為不少海外華人的廚房常備品。示意圖。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海外華人將冷凍蔬菜當作日常備菜，省去清洗切菜時間。

海外華人將冷凍蔬菜當作日常備菜，省去清洗切菜時間。 重點二： 網友分享常備品含青花菜、四季豆、菠菜等多款冷凍蔬菜。

網友分享常備品含青花菜、四季豆、菠菜等多款冷凍蔬菜。 重點三：冷凍蔬菜方便快速，但香氣與爽脆度仍不如新鮮蔬菜。

冷凍蔬菜因保存時間長、不必清洗切菜，成為不少海外華人的廚房常備品。一名住在美國的華人網友「月亮剛剛好」近日在小紅書 發文分享，過去逛超市時總是直接略過冷凍蔬菜區，直到某天隨手買了一袋冷凍青花菜，才發現料理相當方便，「從此一發不可收拾」。她直言，如今已經難以想像，若沒有冷凍蔬菜該如何準備日常三餐。

從「月亮剛剛好」分享的圖片可見，她經常購入的品項包括冷凍胡蘿蔔片、青花菜、四季豆、利馬豆、綜合蔬菜及切段菠菜。由於多數產品已完成清洗與分切，料理時可直接取出需要的分量，其餘繼續冷凍保存，不必擔心整把蔬菜買回家後，還沒吃完便腐壞。

冷凍胡蘿蔔片被「月亮剛剛好」形容為「萬物皆可配」，燉肉、煮湯、炒菜時都能直接加入；青花菜則適合製作蒜蓉口味，不需提前解凍，也不用另外加水。她分享做法，鍋中先放油，再加入冷凍青花菜、蒜末或蒜粉，以醬油調味後蓋鍋燜熟。由於冷凍蔬菜加熱時本身會釋出水分，關火後再利用餘溫燜一會即可。

冷凍四季豆同樣省去逐根摘除與清洗的步驟，「月亮剛剛好」推薦用來製作乾煸四季豆或四季豆炒肉。冷凍綜合蔬菜通常包含胡蘿蔔、玉米、豌豆及四季豆等，適合直接加入炒飯。她形容這款是家中「無限回購」的品項，只要搭配隔夜飯、雞蛋與調味料，就能快速完成一餐。

切段冷凍菠菜則被她稱為「隆重推薦」品項，可以放入各種湯麵、湯品或菜飯中。相較於新鮮菠菜需要挑選、清洗及切段，冷凍版本只要取出適量便能直接下鍋。圖片中還出現一款「月亮剛剛好」原先誤認為毛豆的豆類，經網友提醒後才發現是利馬豆或奶油豆，英文名稱為Lima bean；真正的毛豆則通常標示為Edamame或soybean。她推薦利馬豆與肉類一起拌炒，並表示其口感比圖片呈現的更為新鮮。

貼文引起其他在美網友共鳴，有人表示每天都會吃好市多(Costco)的冷凍青花菜，也有人認為青花菜及四季豆是最方便的選擇，連冷凍胡蘿蔔煮熟後的口感也別具特色。不過，也有留言直言，冷凍蔬菜雖然省時，香氣及爽脆度仍難以與新鮮蔬菜相比，甚至認為「方便歸方便，別跟香沾邊」。