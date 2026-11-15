暖胃雞肉湯拌飯 加入這2食材風味大不同

雞湯。Image by Jason Goh from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹雞肉湯拌飯的升級做法，建議加入萊姆汁與香菜增添酸香與草本風味，並可依需求搭配其他蔬菜與豆類。

雞肉湯拌飯是一道經典的暖胃料理，在寒冷的季節尤其能溫暖身心；只要加入胡蘿蔔、洋蔥、蒜與西芹等蔬菜，便能輕鬆提升這道湯品的風味。有些人或許聽說過用檸檬來為雞肉麵湯增添風味，但另一種柑橘類水果同樣值得一試，若想體驗截然不同的風味，不妨擠入大量新鮮萊姆汁，並搭配些香菜。

美食網站Chowhound報導，這種搭配在墨西哥 與東南亞 料理中十分常見，許多人可能已在其他菜餚中品嚐過，因此下次在製作雞肉湯拌飯時，不妨試試看。萊姆汁的酸爽香氣能為這道原本味道較為清淡的湯增添活力，而香菜則帶來草本的清新氣息。此外，萊姆與香菜蘊含豐富的健康益處，不僅能增強免疫力，還有助調節血糖。

香菜與萊姆風味的組合，不僅非常適合搭配自製湯品，也能為罐裝或盒裝的替代品增添風味；且份量可輕鬆根據個人喜好進行調整，只需利用手邊現有的食材來升級這道料理即可。

如何在家製作香菜萊姆雞肉湯

雞肉湯拌飯加入香菜和萊姆看似簡單，但有幾點需特別留意。首先，將米洗淨後，可以選擇用爐火烹煮，或直接用電鍋；若時間緊迫，也可以改用微波即食米飯。

趁著烹煮米飯時，可以開始翻炒蔬菜，接著加入高湯慢燉，並不時攪拌，最後加入預先煮好的雞肉（市售的烤雞也是好選擇）和米飯。有些人會將香菜、萊姆、米飯和雞肉湯分開烹煮，直到要食用時才混合；也有人則選擇將所有材料一起烹煮。不過，最好分次加入萊姆與香菜，並在烹調過程中邊試味邊調整。有些食譜指出需¼杯萊姆汁，有些則稱需兩顆萊姆的汁，甚至多達三顆；至於香菜，可將一把新鮮香菜略切碎，並保留一些完整葉片作為裝飾。

這道食譜十分靈活，適合加入其他各種食材。以米飯、雞肉、香菜和萊姆為基礎的組合，也與番茄、玉米及切丁的酪梨十分相配；此外，還可加入各式豆類以增加蛋白質。