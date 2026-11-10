鮭魚時蔬燜南瓜才470大卡 做法簡單又有飽足感

網友分享「鮭魚時蔬燜南瓜」料理方式，將鮭魚、貝貝南瓜、櫛瓜及多種蔬菜放進同一鍋料理，成品兼具魚肉鮮香與南瓜的軟糯甜味。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Leonardo Aquino ）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友分享鮭魚時蔬燜南瓜做法，以一鍋料理結合鮭魚與多種蔬菜，估算整鍋約470大卡，適合減脂又想兼顧飽足感的人。

減脂期間想吃得營養又不想清洗太多鍋具，一鍋料理成為不少人的日常選擇。一名小紅書 網友「路人圓」近日分享「鮭魚 時蔬燜南瓜 」料理方式，將鮭魚、貝貝南瓜、櫛瓜及多種蔬菜放進同一鍋料理，成品兼具魚肉鮮香與南瓜的軟糯甜味。「路人圓」估算整鍋約470大卡，吸引正在控制飲食的網友關注。

準備食材包括150克鮭魚、150克貝貝南瓜、130克櫛瓜、60克洋蔥、60克胡蘿蔔，以及適量彩椒。調味則使用檸檬汁、海鹽、黑胡椒，起鍋前再加入亞麻籽薑黃芝麻鹽，也能依個人口味更換成其他香料。

料理時，先在鮭魚上淋檸檬汁，撒上海鹽與黑胡椒，醃約10分鐘。平底鍋加熱後直接放入鮭魚，將每一面煎至金黃。鮭魚本身會釋出油脂，若希望降低油膩感，可以倒掉部分魚油，再把煎好的鮭魚暫時取出。

接著將60克洋蔥、150克貝貝南瓜、130克櫛瓜及60克胡蘿蔔放入鍋內稍微翻炒，再加入少量清水，蓋上鍋蓋燜煮約5分鐘。待南瓜和胡蘿蔔逐漸變軟後，放回煎好的鮭魚並加入彩椒，以最小火續煮約3分鐘，最後撒上亞麻籽、薑黃、芝麻、鹽調味即可。

「路人圓」估算，150克鮭魚約250大卡、60克洋蔥約24大卡、150克貝貝南瓜約117大卡，其餘蔬菜及調味也計入後，整鍋約470大卡，含約50克碳水化合物、32克蛋白質及14克脂肪。實際熱量仍會因鮭魚部位、蔬菜用量、調味料及保留多少魚油而有差異。

有網友注意到料理中的貝貝南瓜沒有削皮，好奇南瓜皮是否能直接食用。「路人圓」回應，貝貝南瓜外皮洗淨並充分煮熟後可以食用，能省去削皮步驟；不過腸胃較敏感、容易脹氣的人，也可以去皮後再料理。