我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子花七千美元搭聯航商務艙加州飛北京 座椅全程壞掉控賠償不公

川普連線突傳神秘女子笑聲 網瘋猜：哈普還是中國間諜？

鮭魚時蔬燜南瓜才470大卡 做法簡單又有飽足感

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享「鮭魚時蔬燜南瓜」料理方式，將鮭魚、貝貝南瓜、櫛瓜及多種蔬菜放進同一鍋料...
網友分享「鮭魚時蔬燜南瓜」料理方式，將鮭魚、貝貝南瓜、櫛瓜及多種蔬菜放進同一鍋料理，成品兼具魚肉鮮香與南瓜的軟糯甜味。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Leonardo Aquino ）

AI摘要

文章摘要整理：

小紅書網友分享鮭魚時蔬燜南瓜做法，以一鍋料理結合鮭魚與多種蔬菜，估算整鍋約470大卡，適合減脂又想兼顧飽足感的人。

減脂期間想吃得營養又不想清洗太多鍋具，一鍋料理成為不少人的日常選擇。一名小紅書網友「路人圓」近日分享鮭魚時蔬燜南瓜」料理方式，將鮭魚、貝貝南瓜、櫛瓜及多種蔬菜放進同一鍋料理，成品兼具魚肉鮮香與南瓜的軟糯甜味。「路人圓」估算整鍋約470大卡，吸引正在控制飲食的網友關注。

準備食材包括150克鮭魚、150克貝貝南瓜、130克櫛瓜、60克洋蔥、60克胡蘿蔔，以及適量彩椒。調味則使用檸檬汁、海鹽、黑胡椒，起鍋前再加入亞麻籽薑黃芝麻鹽，也能依個人口味更換成其他香料。

料理時，先在鮭魚上淋檸檬汁，撒上海鹽與黑胡椒，醃約10分鐘。平底鍋加熱後直接放入鮭魚，將每一面煎至金黃。鮭魚本身會釋出油脂，若希望降低油膩感，可以倒掉部分魚油，再把煎好的鮭魚暫時取出。

接著將60克洋蔥、150克貝貝南瓜、130克櫛瓜及60克胡蘿蔔放入鍋內稍微翻炒，再加入少量清水，蓋上鍋蓋燜煮約5分鐘。待南瓜和胡蘿蔔逐漸變軟後，放回煎好的鮭魚並加入彩椒，以最小火續煮約3分鐘，最後撒上亞麻籽、薑黃、芝麻、鹽調味即可。

「路人圓」估算，150克鮭魚約250大卡、60克洋蔥約24大卡、150克貝貝南瓜約117大卡，其餘蔬菜及調味也計入後，整鍋約470大卡，含約50克碳水化合物、32克蛋白質及14克脂肪。實際熱量仍會因鮭魚部位、蔬菜用量、調味料及保留多少魚油而有差異。

有網友注意到料理中的貝貝南瓜沒有削皮，好奇南瓜皮是否能直接食用。「路人圓」回應，貝貝南瓜外皮洗淨並充分煮熟後可以食用，能省去削皮步驟；不過腸胃較敏感、容易脹氣的人，也可以去皮後再料理。

精華 FAQ

  • 因為它是一鍋完成的低負擔料理，能同時吃到魚肉、南瓜與多種蔬菜，熱量約470大卡，且做法簡單、鍋具少，很適合控制飲食的人。

  • 主要食材包括150克鮭魚、150克貝貝南瓜、130克櫛瓜、60克洋蔥、60克胡蘿蔔和適量彩椒；調味則用檸檬汁、海鹽、黑胡椒與亞麻籽薑黃芝麻鹽。

  • 可以，前提是南瓜外皮先洗淨並且充分煮熟，這樣能省去削皮步驟；不過若腸胃較敏感或容易脹氣，仍可選擇去皮後再下鍋料理。

小紅書 鮭魚 南瓜 料理食譜

上一則

工作瓶頸出現轉機 4生肖冬季事業運加溫 升遷調薪在望

下一則

女子花七千元搭聯航商務艙加州飛北京 座椅全程壞掉控賠償不公

延伸閱讀

Trader Joe's地瓜烤到「流蜜還拉絲」只用2種食材 氣炸鍋就能完成

Trader Joe's地瓜烤到「流蜜還拉絲」只用2種食材 氣炸鍋就能完成
當季南瓜一次做出兩道早餐 帶去辦公室當午餐也適合

當季南瓜一次做出兩道早餐 帶去辦公室當午餐也適合
不開火也能做醋溜豆芽 微波爐「5分鐘完成」酸辣爽脆又少油煙

不開火也能做醋溜豆芽 微波爐「5分鐘完成」酸辣爽脆又少油煙
好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

熱門新聞

屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」

不辦信用卡也能進機場貴賓室 2大航司推「單日通行證」
美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕

美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大