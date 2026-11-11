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奇異果其實可連皮吃 營養價值更高

編譯周靜芝/即時報導
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奇異果。Image by Steve Buissinne from Pixaba...
奇異果。Image by Steve Buissinne from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

奇異果連皮食用不僅安全，還能增加膳食纖維、維生素E與維生素C等營養攝取，但食用前務必清洗乾淨，幼童則要特別注意噎住風險。

奇異果前先去皮，是常見的做法；偏好去皮的原因很多，有人可能不喜歡那層毛茸茸棕色果皮的滋味或口感，有人擔心存在的病菌，也有些人則可能不知道連皮吃是安全的。無論理由是什麼，如果總是吃去皮的奇異果，可能錯過了一些好處。Eating Well網站指出，奇異果連皮吃不僅安全無虞，事實上還富含多種營養素，對健康大有益處。

奇異果皮可以吃嗎？

奇異果品種繁多，但外皮帶有絨毛的綠色奇異果，是北美超市中最常見的；儘管外觀與質地與果肉形成鮮明對比，但毛絨絨的果皮大可安心食用。其他常見品種，如黃金奇異果，外皮更光滑、更薄，連皮食用同樣安全，對於初次嘗試食用果皮的人來說，或許更容易入口。

食用奇異果皮的好處

食用奇異果皮不僅安全，從營養的角度來看更值得推薦。果皮富含高濃度的強效抗氧化劑、維生素與營養素，加上多汁的果肉，是既美味又健康的水果。

富含膳食纖維

僅是奇異果皮所含的膳食纖維，就足以成為連皮吃的理由。連皮吃黃金奇異果可使膳食纖維含量增加50%；此外，100克連皮的綠奇異果約含3克膳食纖維，而去皮後則僅含2克。膳食纖維不僅有益於消化，也有助健康減重，而約95%美國人攝取不足。

富含抗氧化劑

無論是綠奇異果還是黃金奇異果，連皮食用都能增加維生素與礦物質的攝取。帶皮的黃金奇異果所含的維生素E比去皮的多出32%；而帶皮的綠奇異果含有約75毫克的維生素C，去皮後的含量僅有59毫克。維生素E、C等抗氧化劑均有助於減輕發炎、改善認知健康，甚至降低罹癌風險。

奇異果連皮吃需注意的事

就像蘋果或草莓等其他可食用外皮的水果一樣，先徹底清洗十分重要。果皮在果實生長期間扮演屏障角色，能保護果實免受細菌、污垢和動物的侵害，因此清洗是讓果皮適合食用的好方法。

此外，用粗糙的洗碗布或乾淨的海綿搓洗綠奇異果，可以去除部分絨毛，讓不習慣其質地的人更容易接受。

對多數人來說，連皮食用奇異果基本上是安全的，少數的例外可能是年幼兒童，他們較易被厚實且硬的果皮噎住。若難以一口咬下整顆奇異果，不妨切成小塊，像享用蘋果片一般。

精華 FAQ

  • 對多數人來說是安全的，常見的綠奇異果與黃金奇異果都可以連皮食用。黃金奇異果外皮較薄較光滑，通常更容易入口，適合初次嘗試的人。

  • 果皮含有較多膳食纖維與抗氧化劑，連皮吃可提升維生素E、維生素C等攝取量。這些營養有助消化、減少發炎，並可能對認知與整體健康有益。

  • 食用前要先徹底清洗，必要時可用乾淨海綿搓掉部分絨毛，減少口感不適。年幼兒童較容易被果皮噎住，若擔心吞嚥問題，建議切成小塊再吃。

奇異果

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