挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

麥當勞(McDonald's)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 麥當勞因客流與銷售疲弱，於全美試行3.5元起超值套餐，期望藉由低價策略與NEXT轉型重建吸引力、改善業績。

面對門市客流下滑與第3季銷售低迷，速食龍頭麥當勞 (McDonald's)正式在全美啟動新一輪低價超值套餐試行計畫。

紐約郵報(New York Post)報導，麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)於財報電話會議上向華爾街 分析師坦承公司業績未達預期，主因在於未能滿足尋求平價選擇的低收入 消費者需求，強調公司目前正透過測試著手改善相關問題。

麥當勞已在全美1900家門市啟動為期8周的測試，推出固定價格與自由搭配套餐。其中固定套餐包含售價3.5元的麥香雞(McChicken)搭配小薯；自由搭配菜單則提供雙層牛肉堡(McDouble)、麥香雞、6塊麥克雞塊及薯條等選項，依區域市場不同，售價介於3.5至4元之間。麥當勞預計於2027年初依據測試成果，在全美全面推廣全新超值菜單(Value Menu)。

不過，全美約4000家加盟店早已先行推出在地化優惠以吸引客流。坎普辛斯基強調，顧客無論選擇單品、套餐或使用行動APP的優惠，每次考慮麥當勞時都應看到清晰且具吸引力的超值定位。加盟體系的回應速度凸顯市場競爭的緊迫性，總部也期盼透過統一菜單策略重塑品牌親和力。

麥當勞近年價格策略飽受外界質疑。數據顯示，2019年至2024年間，麥當勞美國菜單平均上漲40%。2026年5月更因提高會員獎勵計畫兌換門檻引發批評。網友抱怨大麥克套餐售價飆破10元，已失去速食核心價值。許多長期消費者指出，如今外食成本居高不下，速食業者若失去價格優勢，將加速顧客流失。

高價直接衝擊營運表現。數據顯示，7 月至 9 月同店銷售額僅微增 0.2%，遠低於去年同期的 2.4%；全美門市總客流量亦下滑 4.6%。雖然麥當勞先前曾推出 5 美元套餐與 McValue 折扣組合，今年 4 月亦新增 3 美元以下單品，但全美僅 60% 門市配合更新，效果有限。

為重塑競爭力，麥當勞 6 月推動「NEXT」轉型策略，著重門市現代化改造與員工培訓。坎普辛斯基表示，公司計畫於 2027 年底前將得來速（Drive-thru）AI 語音助手「Archie」推廣至全美多數門市。目前各門市參與優惠情況仍因加盟商而異，官方尚未公開具體測試門市清單。麥當勞正試圖在科技升級與價格平實之間尋求平衡，以挽回消費者信任與市占率。