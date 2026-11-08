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不開火也能做醋溜豆芽 微波爐「5分鐘完成」酸辣爽脆又少油煙

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想吃酸辣開胃的醋溜豆芽，又不想為了一道菜開火爆炒，網友分享微波爐料理法。示意圖，...
想吃酸辣開胃的醋溜豆芽，又不想為了一道菜開火爆炒，網友分享微波爐料理法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mario Spencer ）

AI摘要

文章摘要整理：

網友分享用微波爐快速做醋溜豆芽的方法，先加熱3分鐘倒水，再拌入調味續熱2分鐘，免開火少油煙又能吃到酸辣爽脆口感。

想吃酸辣開胃的醋溜豆芽，又不想為了一道菜開火爆炒，一名小紅書網友「快煮慢活」近日分享微波爐料理法，只需約5分鐘便能完成。成品少了傳統熱炒的重油感，醋香更加清爽，豆芽仍保有爽脆口感，引起不少偏愛快速料理的網友關注。

依照「快煮慢活」示範，食材包括300克綠豆芽、1匙生抽、1匙蠔油、2匙陳醋，以及適量乾辣椒、蔥段與食用油。影片使用的微波爐參考功率為800W，不同機型功率有所差異，實際加熱時間可依設備及食材份量調整。

製作時，先將綠豆芽清洗乾淨，放入可微波容器中並蓋上蓋子，以高火加熱3分鐘。豆芽受熱後會自然釋出水分，因此不需要另外加水。第一次加熱完成後，將容器裡的水倒掉，避免成品過於濕軟，也能減少豆芽本身的生味。

接著加入1匙生抽、1匙蠔油、2匙陳醋，再放入乾辣椒與蔥段，稍微攪拌至調味均勻。表面噴上少量食用油後，不需加蓋，再以高火加熱2分鐘，一道微波爐版醋溜豆芽便完成。

「快煮慢活」表示，這種做法全程不必開火，也沒有爆炒產生的油煙。相較鍋炒版本，微波料理吃起來較為清爽，陳醋的酸香明顯，豆芽入口仍帶有「咔嚓」般的脆度，適合作為日常配菜或下飯菜。

留言區最常見的疑問，是第一次加熱時是否需要另外加水。「快煮慢活」明確回應「不用」，清洗後的豆芽直接加蓋微波即可。另有網友詢問能否完全不噴油，她表示自己曾經嘗試過，認為口感差異不大，因此想進一步減少用油，也可省略最後的噴油步驟。

不少網友看到做法後直呼「太完美」，還有人形容終於找到適合忙碌生活的快速食譜，認為酸辣豆芽除了下飯，也很適合搭配飲品。

精華 FAQ

  • 依照分享做法，整道菜約5分鐘即可完成。流程是先將豆芽微波3分鐘，再倒掉多餘水分、加入調味料後續熱2分鐘，適合忙碌時快速上桌。

  • 因為綠豆芽受熱後會自然釋出水分，直接清洗後放入可微波容器並加蓋加熱即可，不必另外加水；這樣也能避免成品太濕軟。

  • 它最大的特色是全程不必開火，幾乎沒有油煙，口感也更清爽；陳醋酸香明顯，豆芽仍保有脆度，適合當作日常配菜或下飯菜。

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