完美水煮蛋怎麼煮？趁熱剝殼還是放涼剝 教你實用技巧

水煮蛋。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議水煮蛋先放涼再剝殼，並搭配冷水降溫、選用稍放1周的雞蛋與正確剝殼方式，能讓蛋殼更好去除。

水煮蛋 煮熟後，究竟應該趁熱剝殼，還是等冷卻後再處理？Southern Living刊文指出，水煮蛋最好先放涼再剝，不僅比較容易操作，也能讓蛋白與蛋殼分離，降低剝殼時連同蛋白一起扯下來的機率。

剛煮好的雞蛋 溫度很高，不容易拿取，而且蛋白仍緊貼著蛋殼內側的薄膜。隨著雞蛋逐漸冷卻，蛋白質會稍微凝固並收縮，與蛋殼產生空隙，因此更容易剝除。

煮熟後將雞蛋短暫放入冷水或冰水中，可以迅速停止烹煮，避免蛋黃周圍出現灰綠色環狀物，也能讓蛋白稍微定型，方便後續剝殼。反之，若煮好後繼續將雞蛋浸泡在熱水中太久，反而可能使蛋白質地變硬，增加剝殼難度。

想讓水煮蛋剝得漂亮，文中也整理幾個實用技巧。

首先，選擇放置約1周的雞蛋，因為新鮮雞蛋的蛋白通常更容易黏住蛋殼；剝殼前可將雞蛋放在桌面上輕輕滾動，讓外殼均勻裂開；也可以在流動的水下剝殼，幫助去除細小碎片，並讓薄膜與蛋白分離。

此外，建議從雞蛋較寬的一端開始剝，因為該處有一個小氣室，蛋殼較容易自然分離。若仍不好剝，也可嘗試使用湯匙輔助。

至於烹煮方式，雞蛋應在鍋中單層排列，避免堆疊造成受熱不均；煮蛋時使用計時器，避免蛋黃過熟或蛋白未熟；火候則以溫和燉煮為宜，不要讓水劇烈沸騰，以維持蛋白細嫩、蛋黃熟度適中。

保存方面，水煮蛋煮好後應在2小時內放入冰箱，並以密封容器冷藏。若要保存較久，建議保留蛋殼，避免雞蛋變乾或吸收冰箱異味，妥善冷藏通常可保存約1周。已剝殼的雞蛋則可放入密封容器，底部鋪一張微濕的廚房紙巾，減少水分流失。