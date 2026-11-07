Trader Joe's地瓜烤到「流蜜還拉絲」只用2種食材 氣炸鍋就能完成

秋天氣溫轉涼，熱呼呼的烤地瓜再度成為不少人的療癒點心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jess Loiterton ）

AI摘要 文章摘要整理： 旅美網友分享Trader Joe's紅心地瓜新吃法，結合Mozzarella起司與氣炸鍋，透過分段烘烤和冷水浸泡，做出外流蜜、內軟糯且能拉絲的甜鹹烤地瓜。

秋天氣溫轉涼，熱呼呼的烤地瓜再度成為不少人的療癒點心。一名旅美小紅書 網友「小A圓滾滾」近日分享Trader Joe's地瓜新吃法，只要準備紅心地瓜與Mozzarella(莫札瑞拉)起司，再搭配氣炸鍋，就能做出表面流蜜、內裡綿軟又能拉絲的起司烤地瓜。

「小A圓滾滾」表示，這道料理只需要2種食材，步驟也不複雜，即使不常下廚也能嘗試。地瓜本身的香甜與Mozzarella起司的奶香結合，既保留烤地瓜的軟糯口感，又增加鹹香與拉絲效果，適合當作早餐、下午茶或秋冬宵夜。

製作時，先將地瓜外皮徹底洗淨，不必去皮，直接放入氣炸鍋，以華氏390度、約攝氏199度烤20分鐘。第一階段完成後，趁地瓜仍熱時立刻取出，放進冷水或冰水中浸泡約1分鐘，不需先等待降溫。

「小A圓滾滾」將冷水浸泡視為地瓜後續流蜜的關鍵步驟。泡完後擦去表面多餘水分，再放回氣炸鍋，以相同溫度續烤15分鐘。隨著第二階段加熱，地瓜外皮會逐漸皺縮，表面也可能滲出甜蜜汁液。

完成第二次烘烤後，從地瓜中央縱向切開，但不要完全切斷，再填入適量Mozzarella起司。最後放回氣炸鍋烤3至5分鐘，等起司完全融化、表面微微上色即可享用。整體烘烤時間約38至40分鐘，仍需依地瓜大小及氣炸鍋火力微調。

「小A圓滾滾」形容，成品中的地瓜香甜軟糯，搭配濃郁奶香與拉絲起司，一口便能吃到甜鹹交織的滋味。她使用的是Trader Joe's販售的紅心地瓜，並非部分網友誤以為的白心品種。

留言區有網友詢問，地瓜第一次烤好後是否要等溫度下降再泡水，「小A圓滾滾」強調應趁熱直接放入冷水，最好使用冰水。也有人看到成品照片後誤以為是大閘蟹，笑稱地瓜造型意外「碰瓷」秋季名菜，「小A圓滾滾」則幽默回應，「地瓜誰還不是個貴婦」。