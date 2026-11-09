秋冬養生 8抗發炎食物快放入購物車

南瓜鮮豔的橘色，代表富含類胡蘿蔔素，例如β-胡蘿蔔素，是種有助保護細胞免受氧化壓力並緩解發炎的抗氧化劑，以及有助於維護眼睛健康的葉黃素與玉米黃素。南瓜還含有維生素C與E、鉀和膳食纖維，這些都能增強免疫力並有助控制發炎反應。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 文章推薦11月最鮮美的8種抗發炎食物，強調當令蔬果與魚類、堅果能提供多種營養素，協助降低慢性發炎並維持心臟、腸道與免疫健康。

發炎幾乎是所有健康問題的核心，雖然某些發炎反應是正常的，例如身體對割傷或短暫疾病的反應，但慢性、低度的發炎卻會悄悄地損害身體，並導致一連串的健康問題。好消息是，優先選擇抗發炎食物，尤其是各色的當令蔬果，是既美味又實惠的健康維護方式。

11月正是享用溫暖舒適、營養豐富且能抗發炎食物的絕佳時機。選購當令食材不僅省錢，更能確保攝取到最多的養分。Eating Well網站選出了8種在11月最為鮮美的抗發炎食材，將它們放入購物車，整個季節都能享用營養的餐點。

1. 南瓜

南瓜鮮豔的橘色，代表富含類胡蘿蔔素，例如β-胡蘿蔔素，是種有助保護細胞免受氧化壓力並緩解發炎的抗氧化劑，以及有助於維護眼睛健康的葉黃素與玉米黃素。南瓜還含有維生素C與E、鉀和膳食纖維，這些都能增強免疫力 並有助控制發炎反應。

營養師施耐德（Madeline Schneider）表示，南瓜中的抗氧化劑能中和自由基的影響並修復細胞損傷，保護身體免受慢性疾病侵襲。

若不喜歡南瓜，其他當令的南瓜類與根莖類蔬菜也能提供類似的益處，如橡實南瓜（acorn squash）、奶油南瓜（butternut squash）、番薯、山藥與胡蘿蔔。

2. 梨

甜而多汁的梨子值得更多青睞，特別是在選擇抗發炎飲食時。營養師羅森塔爾（Katharine Rosenthal）指出，梨子含有綠原酸（chlorogenic acid），這是一種具抗氧化和抗發炎功效的多酚，而這些營養素多存在果皮中，因此盡可能連皮一起吃。

除了綠原酸外，梨子還含有類黃酮、三萜類化合物、酚酸與膳食纖維，這些營養組合已被證實能降低發炎標記並改善代謝健康。羅森塔爾說，梨子證明了營養並非取決於某一種「神奇」營養素，關鍵在於多種微量營養素的協同作用一起促進了健康。

3. 蘑菇

蘑菇富含β-葡聚醣，這是一種特殊的膳食纖維，有助調節身體的免疫反應並緩解發炎。它們還提供如麥角硫因與酚類化合物等抗氧化劑，有助對抗與慢性發炎相關的氧化壓力。

4. 羽衣甘藍

羽衣甘藍在涼爽季節生長旺盛，是秋季蔬菜的完美選擇。施奈德表示，羽衣甘藍富含營養素與植化素，具保護健康功效。

這種綠葉蔬菜富含硫代葡萄糖苷與類黃酮，這些植物化合物有助於降低發炎標記並抵禦氧化壓力。飲食中攝取大量這些化合物，可降低罹患心臟病、糖尿病及某些癌症等慢性疾病的風險。

其他具有類似益處的當令選擇包括球芽甘藍、花椰菜、高麗菜與小白菜。

5. 生薑

生薑含有數百種天然生物活性化合物，其中薑辣素和薑酚含量最為豐富。這些植物化合物能保護細胞免受氧化壓力侵害，有助減輕慢性發炎。雖然生薑常被認為能舒緩胃部不適，但研究也指出，定期食用生薑可能有助緩解肌肉痠痛、關節不適及其他輕度發炎。

6. 蔓越莓

很適合用來製作果醬的蔓越莓，不僅是火雞大餐中的一道甜味配菜。它們富含原花青素和黃酮醇等多酚類抗炎植物化合物，以及維生素C、E。研究指出，這些營養素具有抗氧化和抗發炎作用，能有助維護心臟健康、預防尿道感染、降低血壓，甚至對抗幽門桿菌等有害細菌。

7. 核桃

採收期為9月中旬至11月初的核桃，富含omega-3脂肪酸、維生素E、益生元纖維及抗氧化多酚等強效組合，這些成分協同作用，能緩解發炎並促進長期健康。羅森塔爾說，每一把核桃，都能提供多種營養素組合，這些營養素的協同作用可促進長期健康。

其中一種關鍵化合物為鞣花單寧（ellagitannins），會被腸道細菌轉化為有益分子，有助保護細胞，並可能減輕慢性發炎。研究顯示，這些營養素可促進心臟與腸道健康，且越來越多的證據顯示，定期攝取核桃可降低罹病風險。

8. 鮭魚

11月為鮭魚季的尾聲，現在正是享用新鮮鮭魚的時候。鮭魚是omega-3脂肪酸的主要來源，能透過維持血管健康、改善細胞膜功能以及調節免疫訊號的傳導，緩解發炎反應。一份3盎司的鮭魚能提供超過1克的脂肪酸，帶來顯著的抗發炎效果。

定期攝取鮭魚或沙丁魚、鱒魚、鯡魚等高脂肪魚類，不僅能促進心臟與大腦健康，長期也有助減輕發炎反應。對多數成年人而言，每周食用兩次海鮮，便是將這些益處輕鬆融入日常飲食的簡單方法。