嬰兒潮世代喜愛的烹飪方式 為何遭千禧世代屏棄

千禧世代普遍認為水煮食物淡而無味、口感差，但嬰兒潮世代卻偏愛這種烹調方式，背後其實有歷史原因。Image by Bruno from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 千禧世代普遍嫌水煮料理無味又老派，但嬰兒潮世代偏好這種做法，背後與早年食品安全、便利性有關，現今則可透過加鹽或汆燙改善。

千禧世代普遍認為水煮食物淡而無味、口感差，但嬰兒潮世代 卻偏愛這種烹調方式，背後其實有歷史原因，包括早年食品安全考量與省時便利。然而水煮確實會流失營養，專家建議可透過加鹽、汆燙等方式加以改善。

美食網站Chowhound報導，問一個千禧世代的人，他們認為哪種烹調方式最不吸引人、最過時，答案很可能就是水煮(boiling)，但對這個答案，他們那些屬於嬰兒潮世代的父母，可能會反對，至於這兩個世代之所以抱持各自看法，背後各有原因。對於身為千禧世代的Chowhound撰稿人Tim Forster來說，水煮是一種相當缺乏風味的烹調方式。

他舉例，用水煮蔬菜，吃起來就是沒什麼味道。水煮蛋的結果可能更糟，有些千禧世代不太愉快地回憶起，嬰兒潮世代的父母把蛋煮得過頭、面目全非。不僅如此，最糟的可能是肉類，因為水煮會讓肉不僅沒味道，還硬到難以入口。不過，嬰兒潮世代如此熱愛水煮，有其歷史緣故。

首先這曾是消除病原體的可靠方法。嬰兒潮世代成長的年代，供應鏈食品安全仍在起步階段，例如食品召回制度要到1970年代才開始。此外，把所有東西丟進一鍋滾水裡，在當時被視為一種便捷做法。然後到了1980年代，烤蔬菜才真正成為主流做法，透過梅納反應(Maillard reaction)讓蔬菜更有風味，在此之前，烤箱主要是用來烘焙的。

撇除千禧世代想法因素，水煮做法還有更多缺點。除了風味問題，水煮也會讓蔬菜流失營養，因為養分會滲入滾水中，然後被倒掉。例如，水煮青花菜和菠菜會流失約一半的葉酸，而水煮青花菜會流失超過三分之一的維生素C。

當然，水煮仍有其用武之地，例如義大利麵幾乎非得用水煮不可，關鍵是水裡要加夠鹽。例如每4夸脫的水加入1湯匙食鹽就不錯，注重健康的民眾也不必擔心，因為實際上只有四分之一茶匙的鹽會被麵條吸收。

另外，也可以選擇汆燙蔬菜，也就是短暫水煮後放入冰水，之後再繼續拌炒或快炒皆可，汆燙其實有助於保留風味、色澤和口感，這也能讓蔬菜冷凍後品質更好，又不會破壞口感。