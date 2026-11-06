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逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

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華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高...
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名華人網友整理在好市多長期回購的商品，從燕麥、蛋白液到優格與零食，強調選擇標準是方便、耐吃且較符合健康需求。

好市多(Costco)商品包裝大、品項更新速度快，若跟著推薦盲目購買，經常還沒吃完就已經膩了。一名小紅書華人網友「一直在吃的manmanda」分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，如今面對大份量包裝已經相當冷靜，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。

第一款是發芽燕麥(One Degree Organic Gluten Free Sprouted Rolled Oats)。manmanda表示，家中曾嘗試十多種燕麥，最後無論口感或營養考量，都最喜歡目前這款。她已連續兩年多將其做成隔夜燕麥，幾乎每個工作日都會食用。

製作方式相當簡單，先用牛奶或豆漿沖開蛋白粉，再倒入燕麥浸泡。想吃巧克力口味可加入可可粉，想換成抹茶風味則加入抹茶粉，最後撒上一把好市多堅果，便能完成固定早餐。留言區有人詢問是否可直接用冷牛奶沖泡，manmanda表示各種喜歡的奶類都可以，但並非所有燕麥都適合不經烹煮，仍應確認包裝上的食用說明。

第二款是蛋白液(Kirkland Signature Cage-Free Egg Whites)。manmanda表示，工作忙碌、不想開火時，只要將蛋白液倒入碗中，以微波爐加熱即可。她近期喜歡加入少量醬油，再滴上一點松露油，利用簡單調味增加香氣，適合作為快速補充蛋白質的餐點。

飲料方面，manmanda這次發現元氣森林推出全新4口味組合包(Chi Forest Sparkling Water Beverage Variety Pack)，其中包含新上市的西瓜口味及重新回歸的柚子口味。她原先擔心西瓜口味會有過於強烈的甜味，實際品嘗後認為水果香氣明顯、氣泡感充足，冷藏後喝起來格外清爽；柚子口味則帶有較突出的柑橘香與酸甜感。

由於產品標示為0糖、0卡，manmanda表示，不想喝白開水、又不希望飲料過甜時，會在冰箱裡準備幾罐。不過，也有網友提醒代糖飲料不宜毫無節制地飲用，仍應依個人飲食習慣適量選擇。

優格(Kirkland Signature Organic Greek Yogurt)也是她長期回購的早餐與點心，通常在Kirkland和Chobani之間輪流購買，食用時淋上少量蜂蜜，再搭配好市多堅果，便能快速完成早餐或下午加餐。

零食部分，manmanda較常購買有機蘑菇乾與Kirkland海苔，嘴饞時也會囤韓式炸雞風味泡芙及蝦片。她坦言，後兩款比前面的早餐食品不健康，卻因味道出色而讓人難以抗拒。

精華 FAQ

  • 她逛好市多3、4年後，對大份量商品更冷靜，只保留消耗快、料理方便、又較符合健康需求的品項，避免跟風買了吃不完就膩掉。

  • 早餐主力是發芽燕麥，常做成隔夜燕麥；蛋白質補充則靠蛋白液和希臘優格，搭配堅果、蜂蜜或簡單調味，就能快速完成一餐。

  • 飲料是元氣森林4口味氣泡水組合包，零食則包括有機蘑菇乾、Kirkland海苔，以及韓式炸雞風味泡芙和蝦片，兼顧解饞與口味。

華人 好市多 燕麥 小紅書 Costco

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