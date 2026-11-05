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麥香魚推出逾60年 粉絲現在最抱怨這2件事

編譯周靜芝/即時報導
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麥香魚（Filet-O-Fish）最常遭到抱怨的是份量，近年關於這款漢堡的「縮水...
麥香魚（Filet-O-Fish）最常遭到抱怨的是份量，近年關於這款漢堡的「縮水式通膨」（shrinkflation）指控不斷，顧客指責麥當勞在維持原價的同時縮減了份量。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

麥香魚上市逾60年仍有支持者，但近期最受抱怨的是份量疑似變小與價格持續上升，讓這款經典魚堡的性價比不如以往。

自從麥香魚（Filet-O-Fish）登上麥當勞菜單，六十多年來累積了大批忠實粉絲；許多人認為，將炸阿拉斯加鱈魚、美式起司與塔塔醬夾在蒸麵包中的組合，幾乎就是最佳的速食體驗。但近期針對麥香魚的抱怨聲浪日益高漲，其中兩件事尤其引發顧客不滿；部分粉絲表示，如果這款漢堡能再大、再便宜一點，那就太完美了。

美食網站Tasting Table指出，麥香魚最常遭到抱怨的是份量，近年關於這款漢堡的「縮水式通膨」（shrinkflation）指控不斷，顧客指責麥當勞在維持原價的同時縮減了份量。社群平台Reddit的一位用戶說，它確實看起來變小了，以每盎司計算，這可能是麥當勞菜單上最貴的品項。儘管網友普遍指責麥當勞實行「縮水式通膨」，但該公司堅稱這款漢堡的尺寸多年來並未改變。

但對某些顧客來說，麥香魚的大小並不是問題。另一位Reddit用戶表示，這款漢堡的小巧精緻，正是它如此美味的原因之一，他希望尺寸能維持不變，但能調降價格。這番話或許有道理，儘管麥香魚自推出以來變化不大，但即使考慮到通膨因素，價格確實上漲了不少。

麥香魚性價比已不如前

無論如何分析麥當勞這款招牌海鮮漢堡多年來的變化，情況都不太樂觀。麥香魚在1960年代首度推出時，售價僅為0.29元，若按通膨調整，相當於今日的3至3.1元；即使僅回顧2001年麥香魚的售價1.89元，與通膨相比也存在明顯落差；以目前貨幣價值計算，1.89元相當於3.52至3.6元。雖然各家麥當勞分店的價格有所不同，但4.59元對這款漢堡已屬低價，而標價超過6元的也時有所見，兩者都比預期價格高出許多。

或許是價格上漲降低了性價比，也改變了顧客對尺寸的印象。一位Reddit用戶說，麥香魚一直都挺小的，過去他至少得買兩個才吃得飽，但現在別家的魚排漢堡都變大了。當價格較低，或是有優惠活動時，買兩個麥香魚當一餐或許還算合理，如今卻不然。

偶爾，關於麥香魚變小的抱怨也有搬磚砸腳的時候。一位臉書（Facebook）用戶說，無論從寬度還是厚度來看，它都明顯變小了，而且現在只放半片起司。眾所周知，麥香魚一向只配半片起司，如果這段記憶有偏差，就很難完全相信該顧客對漢堡尺寸的判斷。隨著價格上漲，人們對尺寸的預期可能只是隨著時間而改變罷了。

精華 FAQ

  • 文章指出，粉絲主要抱怨兩件事：一是麥香魚被認為有縮水現象，份量看起來變小；二是售價持續上升，讓原本的高CP值印象逐漸消失。

  • 因為不少消費者感覺漢堡變小了，卻仍維持相近價格，於是懷疑麥當勞在減少份量。雖然網友批評聲浪不少，但麥當勞表示尺寸多年來並未改變。

  • 麥香魚1960年代售價僅0.29元，按通膨折算約3至3.1元；2001年的1.89元也只相當於3.52至3.6元。如今部分門市賣到4.59元甚至超過6元，讓人覺得性價比大不如前。

麥當勞

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