吃漢堡竟被多收3%「行政費」顧客傻眼：這是敲詐

78%的美國消費者認為現今的小費文化已經完全失控。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 丹佛連鎖餐廳Earls被顧客揭露收取3%行政費，引發對餐飲附加費與小費文化失控的強烈不滿與討論。

據紐約郵報報導，一名顧客近日在知名連鎖餐廳用餐，結帳時卻發現帳單上莫名多出一筆「行政費」，氣得在網路上公開收據，痛批餐廳變相敲詐，連吃個漢堡都不得安寧。

這家名為「Earls Kitchen and Bar」的連鎖餐廳主打高檔休閒餐飲，在美國與加拿大 設有超過67家分店。近日，一名不滿的顧客在Reddit揭露餐廳的收費方式，引發網友熱烈討論。

這名顧客上傳一張丹佛分店的收據，表示當天只是點了一份漢堡和一份松露薯條，沒想到除了正常銷售稅，帳單上還多出一筆標示為「行政費」（Admin Fee）的3%附加費。

帳單明細顯示，豪華漢堡售價24.75美元，松露薯條另加3美元，但還沒計入小費 ，總金額就已經達到30.86美元。

這名顧客氣憤地發文質問，「這『行政費』到底是什麼？難道一個人連好好吃個漢堡，都要在這個鬼地方受到騷擾和敲詐嗎？這真的讓我火大…別想拿到我的小費。」

貼文迅速引來大量網友留言，不少人對餐廳帳單愈來愈貴，以及各種名目繁多的附加費表達不滿。許多人批評這種收費方式根本是在變相斂財，甚至有人表示，未來遇到餐廳收取行政費，打算直接從原本要給服務生的小費中扣除。

一名網友嘲諷，「下次我外出用餐，也要向顧客收一筆顧客服務費。」

另一人附和，「看來這筆行政費就是小費了。給你們3%就好，別想再拿更多。」

還有網友氣憤表示，「照這樣下去，餐廳乾脆也像聯邦政府一樣向我們徵稅算了。Earls費、員工幸福費、油價上漲費…到底還要收多少？」

事實上，類似爭議並非個案。本月稍早，洛杉磯餐廳Üca Terraza也因收取5%的行政附加費遭到抨擊。該筆費用讓帳單額外增加8.25美元，而餐廳原本還強制收取20%小費。

發文者表示，當天點了兩杯啤酒、一杯水及三份餐點，帳單小計為173.25美元，其中已包含這筆行政費。再加上強制小費與銷售稅，最後總額高達226.36美元，讓顧客相當不滿。

這波網路反彈也反映出美國日益擴大的「小費疲勞」現象。一項近期調查顯示，78%的美國消費者認為，現今的小費文化已經完全失控；另有74%的受訪者表示，數位結帳螢幕上預設的小費比例明顯提高。

面對結帳時自動跳出的小費選項，59%的受訪者坦言，即使服務品質普通，也會因為感到內疚或受到壓力而留下小費。消費者對於預期小費金額不斷攀升，以及需要支付小費的場合愈來愈多，也日益感到不滿。