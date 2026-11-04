我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州潰敗…佛州守住防線 德桑提斯：沒什麼是萬無一失的

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩解析對AI資料中心影響

吃漢堡竟被多收3%「行政費」顧客傻眼：這是敲詐

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
78%的美國消費者認為現今的小費文化已經完全失控。（美聯社）
78%的美國消費者認為現今的小費文化已經完全失控。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

丹佛連鎖餐廳Earls被顧客揭露收取3%行政費，引發對餐飲附加費與小費文化失控的強烈不滿與討論。

據紐約郵報報導，一名顧客近日在知名連鎖餐廳用餐，結帳時卻發現帳單上莫名多出一筆「行政費」，氣得在網路上公開收據，痛批餐廳變相敲詐，連吃個漢堡都不得安寧。

這家名為「Earls Kitchen and Bar」的連鎖餐廳主打高檔休閒餐飲，在美國與加拿大設有超過67家分店。近日，一名不滿的顧客在Reddit揭露餐廳的收費方式，引發網友熱烈討論。

這名顧客上傳一張丹佛分店的收據，表示當天只是點了一份漢堡和一份松露薯條，沒想到除了正常銷售稅，帳單上還多出一筆標示為「行政費」（Admin Fee）的3%附加費。

帳單明細顯示，豪華漢堡售價24.75美元，松露薯條另加3美元，但還沒計入小費，總金額就已經達到30.86美元。

這名顧客氣憤地發文質問，「這『行政費』到底是什麼？難道一個人連好好吃個漢堡，都要在這個鬼地方受到騷擾和敲詐嗎？這真的讓我火大…別想拿到我的小費。」

貼文迅速引來大量網友留言，不少人對餐廳帳單愈來愈貴，以及各種名目繁多的附加費表達不滿。許多人批評這種收費方式根本是在變相斂財，甚至有人表示，未來遇到餐廳收取行政費，打算直接從原本要給服務生的小費中扣除。

一名網友嘲諷，「下次我外出用餐，也要向顧客收一筆顧客服務費。」

另一人附和，「看來這筆行政費就是小費了。給你們3%就好，別想再拿更多。」

還有網友氣憤表示，「照這樣下去，餐廳乾脆也像聯邦政府一樣向我們徵稅算了。Earls費、員工幸福費、油價上漲費…到底還要收多少？」

事實上，類似爭議並非個案。本月稍早，洛杉磯餐廳Üca Terraza也因收取5%的行政附加費遭到抨擊。該筆費用讓帳單額外增加8.25美元，而餐廳原本還強制收取20%小費。

發文者表示，當天點了兩杯啤酒、一杯水及三份餐點，帳單小計為173.25美元，其中已包含這筆行政費。再加上強制小費與銷售稅，最後總額高達226.36美元，讓顧客相當不滿。

這波網路反彈也反映出美國日益擴大的「小費疲勞」現象。一項近期調查顯示，78%的美國消費者認為，現今的小費文化已經完全失控；另有74%的受訪者表示，數位結帳螢幕上預設的小費比例明顯提高。

面對結帳時自動跳出的小費選項，59%的受訪者坦言，即使服務品質普通，也會因為感到內疚或受到壓力而留下小費。消費者對於預期小費金額不斷攀升，以及需要支付小費的場合愈來愈多，也日益感到不滿。

精華 FAQ

  • 起因是一名顧客在Earls Kitchen and Bar用餐後，發現帳單多出一筆3%的「行政費」。他公開收據並痛批這種收法像在變相敲詐，立刻引發大量網友關注與討論。

  • 該顧客只點了一份豪華漢堡與一份松露薯條，漢堡售價24.75美元、薯條另加3美元。再加上銷售稅與3%行政費後，未含小費的總金額已達30.86美元。

  • 新聞反映美國消費者對附加費與小費文化的疲勞感加重。調查顯示，多數人認為小費制度已失控，也對結帳螢幕預設更高小費比例、以及各種額外費用愈來愈反感。

加拿大 小費

上一則

勤洗手、水要喝夠…出國防腹瀉便祕 10招護腸胃

下一則

旅行保養3寶「防曬乳丶護唇膏丶凡士林」 簡單呵護負擔少

延伸閱讀

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單
連巧立名目都省了 酒吧拿這理由自動加收2成小費

連巧立名目都省了 酒吧拿這理由自動加收2成小費
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費
不買披薩 上廁所要付3元 餐廳這規定引憤怒

不買披薩 上廁所要付3元 餐廳這規定引憤怒

熱門新聞

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
豆腐含有蛋白質，若想補充每日所需營養相當適合作為料理主食。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Laura oliveira）

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

2026-10-28 20:40

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作