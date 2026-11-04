熊貓快餐「炸彈甜酸雞」受歡迎 顧客：辣到掉眼淚

熊猫快餐(Panda Express)招牌菜包括橙子雞(Orange Chicken)、炒麵、炒飯以及各類酸甜口味的熱菜，面對激烈競爭下要不停推出新菜式。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 熊貓快餐與韓國Buldak合作推出限時新品「勁爆甜酸雞」，以橙子雞結合超強辣味醬汁，因辣度驚人而引發顧客熱議與追捧。

熊猫快餐(Panda Express)招牌菜包括橙子雞(Orange Chicken)、炒麵、炒飯以及各類酸甜口味的熱菜，面對激烈競爭下要不停推出新菜式。最新潮流是多家連鎖餐廳集團紛紛推出辛辣食品，熊貓快餐當然也例外。

美食網站 mashed.com 介紹，熊猫快餐跟韓國辣味泡麵品牌Buldak合作，今年 3 月推出一款名為「勁爆甜酸雞」(Dynamite Sweet & Sour Chicken)，竟然大受歡迎，不少顧客說這是他們最受歡迎的速食之一。

這款菜餚以熊猫快餐經典的橙子雞為基礎，加入勁爆的辣味元素。酥脆的炸雞塊、紅甜椒及洋蔥，拌入用 Buldak 招牌辣味香料調製的濃郁醬汁。

熊猫快餐聲稱，這道菜式融合了美式、中式和韓式風味，辣度是熊貓快餐原有「烈焰波本雞」(Blazing Bourbon Chicken) 的 5 倍半，是集團旗下最辣的菜餚。

有網友形容，「勁爆甜酸雞」名不虛傳，顧名思義吃過後嘴裡像火藥爆炸噴火一樣，「我一時興起就點了這個，沒人告訴我它辣得這麼交關」。

另一位網友說，「我是南亞人，這辣得眼淚都出來了，這辣度簡直就是正宗的印度辣」。

有人會好奇，「勁爆甜酸雞」究意是甚麼味道？是否只得一個「辣」字？

熊猫快餐表示其辣度與 Buldak 的招牌辣度相同，但不等於味道跟 Buldak 泡麵一模一樣。

一位網友形容它像辣味橙子雞；也有網友說雖然它同樣是甜辣口味，但甜度沒有橙子雞那麼高；更有網友把它比作左宗棠雞。綜合來說，每個人對它的味道口感並不一樣，或許這正是其吸引之處。

記得的是，這款「勁爆甜酸雞」是限時供應，每份雞會附贈一包Buldak原味辣醬，如果夠膽還可以再加辣！