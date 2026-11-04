我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10月小非農就業增8.6萬人超預期 勞動市場穩健

民主黨翻轉多州席次 白卡與醫療保障成拉票利器

熊貓快餐「炸彈甜酸雞」受歡迎 顧客：辣到掉眼淚

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊猫快餐(Panda Express)招牌菜包括橙子雞(Orange Chick...
熊猫快餐(Panda Express)招牌菜包括橙子雞(Orange Chicken)、炒麵、炒飯以及各類酸甜口味的熱菜，面對激烈競爭下要不停推出新菜式。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

熊貓快餐與韓國Buldak合作推出限時新品「勁爆甜酸雞」，以橙子雞結合超強辣味醬汁，因辣度驚人而引發顧客熱議與追捧。

熊猫快餐(Panda Express)招牌菜包括橙子雞(Orange Chicken)、炒麵、炒飯以及各類酸甜口味的熱菜，面對激烈競爭下要不停推出新菜式。最新潮流是多家連鎖餐廳集團紛紛推出辛辣食品，熊貓快餐當然也例外。

美食網站 mashed.com 介紹，熊猫快餐跟韓國辣味泡麵品牌Buldak合作，今年 3 月推出一款名為「勁爆甜酸雞」(Dynamite Sweet & Sour Chicken)，竟然大受歡迎，不少顧客說這是他們最受歡迎的速食之一。

這款菜餚以熊猫快餐經典的橙子雞為基礎，加入勁爆的辣味元素。酥脆的炸雞塊、紅甜椒及洋蔥，拌入用 Buldak 招牌辣味香料調製的濃郁醬汁。

熊猫快餐聲稱，這道菜式融合了美式、中式和韓式風味，辣度是熊貓快餐原有「烈焰波本雞」(Blazing Bourbon Chicken) 的 5 倍半，是集團旗下最辣的菜餚。

有網友形容，「勁爆甜酸雞」名不虛傳，顧名思義吃過後嘴裡像火藥爆炸噴火一樣，「我一時興起就點了這個，沒人告訴我它辣得這麼交關」。

另一位網友說，「我是南亞人，這辣得眼淚都出來了，這辣度簡直就是正宗的印度辣」。

有人會好奇，「勁爆甜酸雞」究意是甚麼味道？是否只得一個「辣」字？

熊猫快餐表示其辣度與 Buldak 的招牌辣度相同，但不等於味道跟 Buldak 泡麵一模一樣。

一位網友形容它像辣味橙子雞；也有網友說雖然它同樣是甜辣口味，但甜度沒有橙子雞那麼高；更有網友把它比作左宗棠雞。綜合來說，每個人對它的味道口感並不一樣，或許這正是其吸引之處。

記得的是，這款「勁爆甜酸雞」是限時供應，每份雞會附贈一包Buldak原味辣醬，如果夠膽還可以再加辣！

精華 FAQ

  • 熊貓快餐今年3月推出「勁爆甜酸雞」，並與Buldak合作開發，作為限時供應的新菜色，主打強烈辣感與甜酸口味的結合。

  • 它以熊貓快餐經典橙子雞為基礎，加入酥脆炸雞塊、紅甜椒、洋蔥，再拌入Buldak招牌辣味香料調製的濃郁醬汁。

  • 不少顧客形容它辣到掉眼淚，甚至像火藥爆炸；熊貓快餐也表示其辣度是原有「烈焰波本雞」的5倍半，還會附贈辣醬可再加辣。

上一則

🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

延伸閱讀

麥當勞熱門McRib回歸 這些城市粉絲有福了

麥當勞熱門McRib回歸 這些城市粉絲有福了
「消費者報告」評選最佳速食早餐 麥當勞、溫蒂連前十都沒份

「消費者報告」評選最佳速食早餐 麥當勞、溫蒂連前十都沒份
名廚：美中餐館糖醋雞 都不正宗 原因...

名廚：美中餐館糖醋雞 都不正宗 原因...
泰式料理4種辣度 如何點菜才不折磨味蕾

泰式料理4種辣度 如何點菜才不折磨味蕾

熱門新聞

美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
選購食材時應考量「若剩下來還能做什麼料理」，優先購買洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、豬肉片、雞胸肉與豆腐等萬用食材，減少因用不完而丟棄的食材，避免不必要的開銷。示意圖。（取材自pexels.com@Karen Longwell ）

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

2026-10-29 21:25
若打算在今年退休或已經退休，理財網站GOBankingRates列出退休後值得考慮居住的五個城市，包括北卡羅萊納州阿什維爾、新墨西哥州里約蘭町。圖為阿什維爾街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jehu Israel）

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

2026-10-30 22:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
豆腐含有蛋白質，若想補充每日所需營養相當適合作為料理主食。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Laura oliveira）

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

2026-10-28 20:40

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作