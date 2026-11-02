泰式料理4種辣度 如何點菜才不折磨味蕾

瑪莎曼咖哩(Massaman Curry)。Image by thepassenger from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 泰式料理的辣度有四級可選，初學者宜先從溫潤菜色入門，熟悉後再挑戰更辣料理，並依餐廳標準與自身耐受度靈活調整。

辣椒是泰式料理的靈魂，但如何在符合個人口味的同時，又不讓味蕾被辣到麻痺堪稱一門學問。紐約泰式餐廳「BKK New York」主廚安．坦蒂查．皮瓦蘇萬 (Ann Thanthicha Piwatsuwan)提供專業建議。

皮瓦蘇萬給建議，初次接觸泰式料理的顧客可從奶香冬蔭湯(Creamy Tom Yum)或瑪莎曼咖哩(Massaman Curry)這類溫潤、香氣濃郁的菜色入手，而非一開始就挑戰超辣料理；這樣一來，既能了解泰式風味，也不必擔心點到難以下嚥的餐點。

等到熟悉泰國 料理、對於辣度的耐受力提升後，再嘗試具衝擊性的菜色，如辣拌(larb pla)或打拋(kra pao)料理。

餐飲媒體Tasting Table報導，若餐廳服務生詢問餐點辣度，通常分成四種：微辣、中辣、辣、泰式辣(Thai spicy)。

不過，這種廣泛的標準還是必須靠客人親身嘗試才知道自己的喜好程度。

皮瓦蘇萬指出，泰式料理中的辣椒並不是為了挑戰客人的味蕾極限，而是讓每位客人「在能忍受的情況下，享受完整風味」。

有些人將能吃「泰式辣」視為榮耀勳章，但若吃到鼻水直流，每吃一口還得含冰塊降溫，用餐樂趣恐大打折扣。

皮瓦蘇萬強調：「辣椒應該被視為一種能量，而非懲罰。它為料理增添節奏與興奮感，拿捏得當時，能讓整道菜達到和諧的平衡。」

對於平時很少吃辣的人，點「微辣」並不丟臉；皮瓦蘇萬表示，餐廳一向鼓勵客人誠實說出自己的偏好，廚房才能據此調整。但要留意，紅咖哩、綠咖哩等傳統泰式料理，其咖哩醬本身就已含有辣椒，因此就算不額外加辣，也自帶一定辣度。

對口味較敏感的人而言，這樣的辣度可能就足以讓整道菜充滿活力與層次。

至於喜歡挑戰極限的老饕，最好的做法仍是點比自己預估耐受度稍低一階的辣度。每家餐廳的辣度標準不同，加上許多泰式餐廳的餐桌上都備有調味料，若覺得不夠過癮，可自行加辣，增添辛辣的刺激感。