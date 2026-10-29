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想吃火鍋了 北美華人推薦好市多「2款必買牛肉」曝嫩滑醃肉配方

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北美華人分享好市多有兩款牛肉適合當作火鍋食材，一款拆封後就能直接涮煮，另一款經過...
北美華人分享好市多有兩款牛肉適合當作火鍋食材，一款拆封後就能直接涮煮，另一款經過簡單醃製，便能做出嫩滑口感。好市多牛肉示意圖，非新聞事件圖。（報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大網友推薦好市多兩款火鍋牛肉，安格斯牛肉捲可直接下鍋，牛肩胛薄切肉則以醃料處理後更嫩滑，並引發網友分享選購與醃肉心得。

天氣轉涼，不少人開始在家準備火鍋。加拿大一名小紅書網友「Van系Lily」分享好市多(Costco)有兩款牛肉適合當作火鍋食材，一款拆封後就能直接涮煮，另一款經過簡單醃製，便能做出嫩滑口感。貼文曝光後，引起網友討論各部位的嫩度與選購方式。

Lily首先推薦好市多安格斯牛肉捲，牛肉肥瘦相間，帶有明顯雪花紋理，不需額外處理就能直接放入火鍋。涮熟後肉香濃郁，再搭配蒜泥油碟，適合喜歡油脂香氣與方便料理的人。

第二款則是Kirkland牛肩胛薄切肉（Boneless Blade）。這款牛肉雖然已經切成薄片，但Lily習慣先醃成嫩牛肉，再放入火鍋涮煮，藉此改善肩胛肉可能偏柴的口感。

以500克牛肉為例，醃料包括20毫升醬油(生抽)、10毫升蠔油、2克白胡椒粉、20克玉米澱粉、1顆蛋白、20毫升食用油、50毫升蔥薑水，以及1.5克小蘇打。

製作時，先將醬油、蠔油與白胡椒粉加入牛肉抓勻，再把蔥薑水少量多次倒入，持續攪拌至水分完全被肉片吸收。接著加入蛋白與玉米澱粉拌勻，最後倒入食用油鎖住水分，放進冰箱冷藏醃製20至30分鐘即可。經過處理的牛肉下鍋後口感嫩滑，適合搭配麻辣、牛油或清湯鍋底。

留言區有網友提醒，Boneless Blade的品質與嫩度有時需要碰運氣，如果肉質偏柴，涮煮時間稍長便可能影響口感。也有人建議不放醬油與蠔油，改用鹽、糖或鮮味調味料，醃出的牛肉顏色會更清爽。

另有網友推薦好市多偶爾上架的肋眼薄片、和牛薄切，以及自行將Chuck Roast稍微冷凍後切片，認為這些部位同樣適合涮火鍋。火鍋底料方面，Lily使用的是橋頭底料，另外加入自製牛油與香料油增加香氣。

精華 FAQ

  • 文中推薦兩款，分別是安格斯牛肉捲與Kirkland牛肩胛薄切肉。前者可直接涮煮，後者則建議先醃製再下鍋，口感會更嫩滑。

  • 安格斯牛肉捲肥瘦相間、雪花紋理明顯，拆封後不用額外處理就能直接入鍋。涮熟後肉香濃郁，適合喜歡油脂香氣與方便料理的人。

  • 以500克牛肉為例，加入20毫升醬油、10毫升蠔油、2克白胡椒粉、20克玉米澱粉、1顆蛋白、20毫升油、50毫升蔥薑水與1.5克小蘇打，醃20至30分鐘即可。

好市多 華人 Costco

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