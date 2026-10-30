10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

微波爐常因改變某些食物的質地與風味而備受批評，但這並未阻止連鎖餐廳為了節省時間與人力而使用它。路透

AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章整理10家連鎖餐廳使用微波爐處理餐點的情況，顯示其常被用來加熱、解凍或預備配菜與甜點，雖能提升效率，卻也引發消費者對品質的質疑。

微波爐常因改變某些食物的質地與風味而備受批評，但這並未阻止連鎖餐廳為了節省時間與人力而使用它。食譜 網站mashed指出，這些餐廳並非靠微波爐來烹調食物，而是會用來加熱、解凍，有時甚至負責部分食物的準備工作。這對前往用餐的消費者來說，是好事還是壞事？以下是該網站調查了10家連鎖餐廳，了解他們用微波爐對食物做了哪些處理。

1. Applebee's

相較於昂貴高檔餐廳，Applebee's自詡是舒適、溫馨且適合家庭的選擇，但這不意味顧客希望食物嚐起來像電視晚餐。但有些顧客、甚至部分前員工都表示，Applebee's正是因為將某些菜餚放進微波爐加熱，讓口味變得像是自家廚房煮出來的。一位前員工在臉書透露，他經常看到該連鎖餐廳的廚房使用微波爐，他們會用微波爐加熱大部分配菜，而義大利 麵則是預先準備好，等到有人點餐時才迅速加熱。另一名員工在Reddit上表示，就連廣受歡迎的熔岩巧克力蛋糕，也是來自市售品牌，他們只是放進微波爐加熱而已。

2. Cracker Barrel

在Cracker Barrel，微波爐是使用頻率極高的工具。一位前員工在Reddit上聲稱，從花椰菜到甜點，甚至某些湯品，全都是在微波爐中預先處理或重新加熱；烤馬鈴薯是先用油與海鹽烤好，再用微波爐重新加熱。這對期待享用現做餐點的顧客來說，實在令人失望。一位網友回應說，她一直認為馬鈴薯泥是用微波爐加熱的，因為味道吃起來實在太淡了。即使有些菜餚確實是從頭開始製作的，微波加熱仍是Cracker Barrel在料理過程中不可否認的一部分。

3. Panera麵包

Panera的起司通心粉風味濃郁、口感黏稠，但它是微波加熱的。該餐廳員工曾抱怨，通心粉袋裝產品一放進微波爐就會黏在一起。其他菜餚也曾經微波加熱，包括一道現已停售的義大利麵；一位前員工在Reddit上坦承，那道義大利麵是裝在袋子裡用微波爐加熱的，並非在店內現做或添加配料。Panera長期飽受廚房由微波爐主掌的傳言所困擾，多名員工曾提及廚房內的微波爐，而當瀏覽幾家Panera分店的衛生檢查報告時，便能看出微波爐的使用有多普遍，其中部分微波爐幾乎未經清潔。

4. Outback牛排館

在Outback牛排館確實能吃到厚實多汁的牛排，但是否讓其他菜色品質變得不穩定？在Outback，牛排會用炭火烤製，但其他食物卻是放進微波爐加熱。一名員工在Reddit上揭露了該餐廳令人咋舌的微波爐使用習慣。該員工表示，蔬菜每天都會預先裝袋，加入一勺大蒜奶油，上桌前用微波爐加熱1分鐘，義大利麵也是預先裝袋後用微波爐加熱。使用微波爐烹調實際上可能比其他方法更能保留維生素C和其他營養素；然而當將蔬菜替換成其他食物時，情況就變複雜了。幾年前，一位Outback員工拍攝了用微波爐蒸龍蝦尾的過程，這段影片在網路上瘋傳，並引起許多人質疑。

5. Chili's

Chili's的德州-墨西哥融油鹽合料理，讓這家連鎖餐廳贏得口碑，但這並不表示有權端出橡皮般、經微波爐加熱的義大利麵。一位Chili's顧客在Reddit留言說，他吃過夠多的冷凍義大利麵餐點，很清楚是不是用微波爐加熱過的，而這裡的義大利麵絕對是冷凍過再用微波爐加熱的。一位前Chili's員工證實這位顧客的猜測，他表示，該連鎖店的義大利麵雖然不是冷凍的，但絕對是用微波爐加熱過的；當他們把這道菜從菜單撤下時，他真的很高興，身為一名廚師，端出微波加熱過的義大利麵真的讓他心痛。事實上，當餐廳需要節省成本時，微波爐可說是救星。另一位前員工也稱，義大利麵是大量煮熟後冷卻的，奶油白醬是預製、冷凍，然後用熱水加熱；顧客點餐後，再用微波爐加熱，連雞肉也是。

6. TGI Fridays

一位前TGI Fridays員工在Reddit上證實，該餐廳蔬菜與部分飯類會以微波爐處理；但各分店使用微波爐的程度不盡相同，有員工稱，他們所在的分店主要將微波爐用於甜點和湯品等。全美各地多家TGI Fridays餐廳的衛生檢查報告中，都曾提及微波爐被列為違規項目，但不清楚是用來烹調或加熱哪些菜餚。使用微波爐並不一定代表食物處理品質不佳，某份TGI Fridays的衛生檢查報告指出，只要員工隨後採用傳統的烹飪方式，用微波爐解凍食物是可以接受的。TGI Fridays於2024年聲請破產保護，有位顧客曾戲謔地將此歸咎於微波爐的使用，在Reddit上說，肯定會有大量二手微波爐出售。

7. 紅龍蝦（Red Lobster）

走進海鮮餐廳時，最不希望看到的就是微波爐，值得肯定的是，很難找到證據證明這家海鮮連鎖店會使用微波爐來烹調甚至加熱魚類。但配菜呢？據一位前員工透露，紅龍蝦多年來一直使用微波爐加熱配菜。這名員工在Reddit上聲稱，起司通心粉、花椰菜都是裝在小袋子裡，直接放進微波爐。有的顧客抱怨起司通心粉的口感，簡直就像是平價超市Aldi賣的罐裝起司通心粉。事實上，一名前員工曾於2025年在Indeed上稱，該餐廳幾乎所有料理都只是丟進微波爐加熱而已。

8. Denny's

當凌晨兩點，想來一份「Moons Over My Hammy」套餐時，大概不會在意員工是否將三明治先用微波爐加熱過。一位前Denny's員工在Reddit上特別對該連鎖餐廳的微波爐比司吉大加讚賞。他指出，他們的比斯吉裝在一個大塑膠袋裡，只要用微波爐加熱約8秒，取出時就像剛出爐的一樣。微波加熱的早餐食物並非全無可取之處，但有部分顧客寧可選擇小餐館，他們在Reddit上留言說，這家餐廳已變成一家微波食品店，絕對能在別處找到更好的選擇。

9. Golden Corral

坊間流傳Golden Corral的自助餐食物都與微波爐有關。一位廚師在Indeed上，將該餐廳員工形容為「微波爐主廚」，並稱沒有任何東西是現做的。這雖是大膽的指控，但根據衛生檢查報告，至少可以確認Golden Corral部分廚房確實使用微波爐，很可能是為了在上菜前將某些餐點重新加熱。此外，部分顧客認為Golden Corral琳瑯滿目的自助餐選擇令人失望；這位Reddit用戶說，他大可去一元店買幾片1元的冷凍披薩和開胃菜，就能獲得同樣的體驗。

10. Culver's

Culver's常被與溫馨、家常味十足的中西部風格美食聯想在一起，因此關於這家餐廳將部分經典菜色放進微波爐加熱的傳聞，足以讓粉絲大感震驚。一位員工稱Culver's會用微波爐加熱馬鈴薯泥、花椰菜與無麩質麵包。麵包或許不適合用微波爐加熱，但其他食物其實很適合。小兒科醫師吉爾（Karen Gill）表示，蔬菜在微波爐中表現尤其出色，花椰菜含水量高，在微波爐中能快速烹調，無需額外加水，也能保留爽脆的口感。這種既省水又省時的烹飪或加熱方式，勢必吸引任何連鎖餐廳，而Culver's也不例外。