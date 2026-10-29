我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

「消費者報告」評選最佳速食早餐 麥當勞、溫蒂連前十都沒份

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥當勞(McDonald's)。美聯社
麥當勞(McDonald's)。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

消費者報告評選48款速食早餐，潘娜拉麵包以酪梨蛋白菠菜薄貝果奪冠，麥當勞與溫蒂、漢堡王等知名品牌則排名落後或未上榜。

許多大型連鎖速食店都有賣早餐，但每間店的口味都不同。Mashed報導，消費者報告評選48款速食早餐，令人意外的是知名品牌如麥當勞溫蒂漢堡的排名都不高甚至沒上榜，獲得好評的是潘娜拉麵包（Panera Bread），在早餐前十名的排名中就囊括四個席位，其中以酪梨和蛋白等食材製成的三明治更拿下第一名。

好幾個快餐店的巨頭不是排名很後面，就是連上榜都沒有，溫蒂漢堡和漢堡王就沒上榜，麥當勞是該類別中唯一的漢堡連鎖店，其「蛋白滿福堡」（Egg White Delight）是分數最高的品項，但在十名之外；和潘娜拉麵包表現相近的連鎖店還有Jamba Juice、Au Bon Pain和星巴克。

消費者報告指出，潘娜拉麵包是市面上早餐三明治品質最高的快餐連鎖店之一，前十名的早餐就佔了四名，冠軍更是由他們以發芽穀物薄貝果夾酪梨、蛋白和菠菜做成的三明治拿下，這款薄貝果有小麥粉、麥芽大麥粉、發芽小麥、斯佩爾特小麥（spelt）、黑麥和燕麥，加上一點蜂蜜和黑糖帶來些許甜味，頂部撒上燕麥片增添口感，裡面夾著撒上鹽和胡椒的蛋白，再鋪上新鮮番茄、菠菜、酪梨和熟成白切達起司。

消費者報告對每份早餐評分時考慮項目包括營養、價錢、味道和口感及份量；這間獨立的非營利組織發現潘娜拉的酪梨蛋白菠菜發芽穀物薄貝果三明治吃起來味道鮮美、口感清爽。獲得消費者報告的認可意義非凡重大，因為他們發表的結果是根據其嚴謹的研究和產品測試，不受廣告商的外部影響。

這款拿下冠軍的三明治過去在Mashed的潘娜拉菜單項目評比中也獲第四名，粉絲們對此一點也不意外，一名YouTube評論員說，雖然加了起司，口感還是很清爽，麵包讓這款三明治如此美味，好麵包造就好三明治，另一位YouTube用戶說這款三明治不像大多數早餐三明治那麼鹹，它更健康。

其他上榜的潘娜拉早餐品項還有兩款鋼切燕麥排名第二和第三，一款加了草莓和美洲山核桃，另一款加了杏仁、藜麥和蜂蜜。

上榜的還有加了綜合莓果的希臘優格搭配加了火腿、蛋和起司的全麥麵包。若想來份完美早餐，不妨先點份消費者報告中上榜的食物品項，再搭配咖啡項目中的冠軍，也就是Intelligentsia的house blend。

溫蒂。美聯社
溫蒂。美聯社

精華 FAQ

  • 最令人意外的是，麥當勞與溫蒂漢堡等知名速食品牌表現不佳，甚至有些未進入榜單；反而是潘娜拉麵包在前10名中拿下4席，成為最大贏家。

  • 冠軍是潘娜拉麵包的酪梨蛋白菠菜發芽穀物薄貝果三明治，內容包含發芽穀物薄貝果、蛋白、酪梨、菠菜、番茄與白切達起司，主打清爽與健康。

  • 該組織評分時綜合考量營養、價錢、味道與口感、份量等因素，並強調結果來自嚴謹研究與產品測試，不受廣告商外部影響，具有高度公信力。

麥當勞 早餐 溫蒂漢堡

上一則

南瓜雕刻界畢卡索 創作40年還不打算退休

延伸閱讀

激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成

激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成
麵包恐害你加速顯老 營養師點名小心6款 焦香酥脆最易踩地雷

麵包恐害你加速顯老 營養師點名小心6款 焦香酥脆最易踩地雷
全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州

全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州
好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

熱門新聞

小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

2026-10-25 22:14
搭飛機時該選靠窗還是走道，每個旅客都有不同偏好。示意圖。（取材自pexels.com@Clément Proust ）

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

2026-10-26 22:25
汽車保養示意圖。（圖／AI生成）

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

2026-10-25 20:54
吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

2026-10-25 21:54
屬牛、屬兔、屬龍與屬豬的女性，常被賦予人品出眾、處事有涵養的美好寓意。她們懂得努力賺錢，也有守住成果的智慧，隨著閱歷增加，生活更容易走向富足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

2026-10-28 21:25
理財專家示警大筆支出對晚年生活造成的隱憂，必須透過開源節流與審慎規劃固定開支，才能確保老後生活的安心與穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Diercks）

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

2026-10-23 19:38

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉