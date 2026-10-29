「消費者報告」評選最佳速食早餐 麥當勞、溫蒂連前十都沒份

麥當勞(McDonald's)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 消費者報告評選48款速食早餐，潘娜拉麵包以酪梨蛋白菠菜薄貝果奪冠，麥當勞與溫蒂、漢堡王等知名品牌則排名落後或未上榜。

許多大型連鎖速食店都有賣早餐 ，但每間店的口味都不同。Mashed報導，消費者報告評選48款速食早餐，令人意外的是知名品牌如麥當勞 和溫蒂漢堡 的排名都不高甚至沒上榜，獲得好評的是潘娜拉麵包（Panera Bread），在早餐前十名的排名中就囊括四個席位，其中以酪梨和蛋白等食材製成的三明治更拿下第一名。

好幾個快餐店的巨頭不是排名很後面，就是連上榜都沒有，溫蒂漢堡和漢堡王就沒上榜，麥當勞是該類別中唯一的漢堡連鎖店，其「蛋白滿福堡」（Egg White Delight）是分數最高的品項，但在十名之外；和潘娜拉麵包表現相近的連鎖店還有Jamba Juice、Au Bon Pain和星巴克。

消費者報告指出，潘娜拉麵包是市面上早餐三明治品質最高的快餐連鎖店之一，前十名的早餐就佔了四名，冠軍更是由他們以發芽穀物薄貝果夾酪梨、蛋白和菠菜做成的三明治拿下，這款薄貝果有小麥粉、麥芽大麥粉、發芽小麥、斯佩爾特小麥（spelt）、黑麥和燕麥，加上一點蜂蜜和黑糖帶來些許甜味，頂部撒上燕麥片增添口感，裡面夾著撒上鹽和胡椒的蛋白，再鋪上新鮮番茄、菠菜、酪梨和熟成白切達起司。

消費者報告對每份早餐評分時考慮項目包括營養、價錢、味道和口感及份量；這間獨立的非營利組織發現潘娜拉的酪梨蛋白菠菜發芽穀物薄貝果三明治吃起來味道鮮美、口感清爽。獲得消費者報告的認可意義非凡重大，因為他們發表的結果是根據其嚴謹的研究和產品測試，不受廣告商的外部影響。

這款拿下冠軍的三明治過去在Mashed的潘娜拉菜單項目評比中也獲第四名，粉絲們對此一點也不意外，一名YouTube評論員說，雖然加了起司，口感還是很清爽，麵包讓這款三明治如此美味，好麵包造就好三明治，另一位YouTube用戶說這款三明治不像大多數早餐三明治那麼鹹，它更健康。

其他上榜的潘娜拉早餐品項還有兩款鋼切燕麥排名第二和第三，一款加了草莓和美洲山核桃，另一款加了杏仁、藜麥和蜂蜜。

上榜的還有加了綜合莓果的希臘優格搭配加了火腿、蛋和起司的全麥麵包。若想來份完美早餐，不妨先點份消費者報告中上榜的食物品項，再搭配咖啡項目中的冠軍，也就是Intelligentsia的house blend。

溫蒂。美聯社