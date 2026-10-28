好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

豆腐含有蛋白質，若想補充每日所需營養相當適合作為料理主食。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Laura oliveira）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師分享好市多超硬豆腐的高蛋白優點，示範與2顆雞蛋快炒成簡單早餐，並提醒份量需依個人活動量與飲食習慣調整。

想增加早餐蛋白質，又不希望每餐都靠大量肉類，一名營養師「Foodie-有貓的人」近日在小紅書 分享北美好市多 (Costco)的Extra Firm Tofu（超硬豆腐 ），指出這款豆腐每3盎司含有約10克蛋白質，料理方便、搭配方式多元，適合作為日常早餐的植物性蛋白質來源。

「Foodie-有貓的人」表示，平時替客戶提供營養建議時，除了關注蛋白質是否充足，也會考量飽和脂肪攝取，因此家中經常備有超硬豆腐。這次她將約4盎司豆腐捏碎，加入2顆大型雞蛋 一起拌炒，再搭配自製椰子口味米糕與新鮮水果，組成一份簡單又有飽足感的早餐。

依照「Foodie-有貓的人」計算，2顆大型雞蛋約可提供14克蛋白質，加上約4盎司豆腐，整份早餐的蛋白質約可達25克。她吃完後約4至5小時沒有明顯飢餓感，不過也強調，每個人的體重、平時食量及運動量不同，所需份量不能一概而論。

在料理方法上，豆腐可以直接捏碎後與蛋液拌炒。若喜歡乾爽、表面焦香的口感，可先擠出豆腐中的水分，再用廚房紙巾吸乾，放入鍋中煎至兩面微黃。「Foodie-有貓的人」這次使用不沾鍋，因此沒有額外放油，也可依個人口味添加少量食用油。

有網友跟著嘗試，以酪梨油煎豆腐和雞蛋，只加入少許鹽調味，起鍋後搭配辣椒醬，直呼做法簡單卻十分好吃。另有人提議加入乾炒蝦皮增加鮮味，讓這道豆腐炒蛋有更多變化。留言區也有人談到零食控制問題，表示每天早上會連續數小時吃洋芋片、牛肉乾、巧克力與爆米花。「Foodie-有貓的人」回應，飲食調整不能只看單一餐點，仍須了解日常運動、正餐與零食安排，才能找出適合個人的方式。

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