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麥當勞熱門McRib回歸 這些城市粉絲有福了

編譯尤寶琪／即時報導
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麥當勞(McDonald's)粉絲開心了，因為一款備受喜愛的漢堡將於10月晚些時...
麥當勞(McDonald's)粉絲開心了，因為一款備受喜愛的漢堡將於10月晚些時候回歸，但僅限部分城市。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞宣布10月27日起重新推出McRib，但美國僅部分城市先行供應，且這款經典豬排堡也將於10月底重返英國市場。

麥當勞(McDonald's)粉絲開心了，因為一款備受喜愛的漢堡將於10月晚些時候回歸，但僅限部分城市。

麥當勞將於10月27日(周二)起重新推出「烤汁豬排堡」(McRib)，但根據「今日美國」(USA Today)證實的消息，這款漢堡僅會在洛杉磯、芝加哥、邁阿密、亞特蘭大、費城和達拉斯等城市供應。

這家速食巨頭也確認，聖路易斯、西雅圖和克里夫蘭也將供應烤汁豬排堡。顧客可以查看麥當勞APP，以瞭解烤汁豬排堡的供應地點。

這家快餐連鎖店22日還在自家官方X賬號上，發布了一條頗為神秘的推文，暗示即將推出烤汁豬排堡：「你是烤汁豬排堡嗎？因為你真的很欲擒故縱。」

雖然這些城市已得到餐廳官方確認，但據名為「烤汁豬排堡定位器」(McRib Locator)的網站顯示，顧客們已經回報在全國各地的餐廳看到了烤汁豬排堡。

顧客報告稱，他們在聖安東尼、北卡羅來納州夏洛特、匹茲堡、亞利桑納州斯科茨代爾、德州艾爾帕索和俄亥俄州哥倫布等城市都買到了烤汁豬排堡，以上僅列舉部分城市。

除了在美國回歸，The Independent在一周前報導稱，這款塗滿燒烤醬的豬肋排漢堡將在闊別英國近十年後，也將於10月底重返英國餐廳。

烤汁豬排堡是在1981年首次亮相，最初在堪薩斯城限時供應，之後推廣至全美。它的研發者是來自盧森堡的阿倫德(René Arend)，他也是1979年麥克雞塊(Chicken McNuggets)的發明者。

這款無骨豬肉餅形狀像一小塊排肋排，沾上燒烤醬，夾在類似熱狗堡的長條麵標中，配上酸黃瓜和洋蔥絲。

阿倫德在2010年接受「Maxim」雜誌採訪時透露，麥克雞塊的巨大成功最終促成了烤汁豬排堡的誕生。

「麥克雞塊大受歡迎，每家加盟店都想進貨。但當時的雞肉供應系統根本無法滿足需求，」阿倫德當時說。

「我們必須想出一些新產品來供應給其他加盟店。烤汁豬排堡是因為雞肉短缺而誕生的，」他繼續說道，並補充說，這款三明治的靈感來自南方燒烤，「我剛從南卡羅來納州的查爾斯頓回來，在那裡我吃到了手撕豬肉三明治。我心想，『那種口味的東西肯定會大受歡迎。』」

烤汁豬排堡後來由於銷量不佳，於1985年首次被從菜單中移除，但又在1989年將其重新推出，並保留到2005年。

精華 FAQ

  • 這次回歸的是McRib，也就是中文常稱的烤汁豬排堡。它是以無骨豬肉餅搭配燒烤醬、酸黃瓜與洋蔥絲製成的經典限定商品。

  • 麥當勞確認洛杉磯、芝加哥、邁阿密、亞特蘭大、費城、達拉斯、聖路易斯、西雅圖和克里夫蘭等城市率先供應，消費者也可透過麥當勞APP查詢。

  • McRib最早於1981年推出，後來因銷量不佳曾在1985年下架，1989年又重新上市並維持到2005年。它因限時供應與話題性，常成為粉絲期待的回歸商品。

麥當勞 亞特蘭大 芝加哥

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