有益心臟健康美乃滋 營養師最推薦這種

Hellmann's美乃滋。路透

AI摘要 文章摘要整理： 專家認為美乃滋不必完全避免，重點是選擇酪梨油或低飽和脂肪產品，並控制份量、留意鈉與添加糖，必要時可用優格等食材替代。

如果已經調整飲食希望有益心臟健康，一些微小的改變也能對膽固醇、三酸甘油酯和血壓產生顯著影響，其中就包括冰箱裡的那罐美乃滋。營養師澤克爾（Avery Zenker）表示，美乃滋對心臟健康並非最糟的食物，但也不是最好的，它通常是未飽和脂肪的來源，相較於飽和脂肪，對心臟健康更有利；但美乃滋缺乏其他有益心臟健康的維生素、礦物質與多酚。

營養師柯羅（Kristy Del Coro）也同意此觀點。她指出，就營養價值而言，美乃滋常被低估，問題在於人們通常一次攝取超過一湯匙的量；因此，如果經常大量食用美乃滋料理，如雞肉沙拉、蛋沙拉、鮪魚沙拉，而不只是塗在三明治上，便有必要比較不同美乃滋的營養成分。而營養師們一致認為，酪梨 油美乃滋是對心臟健康最有益的選擇。

最有益心臟健康的美乃滋

營養師陶布-迪克斯（Bonnie Taub-Dix）表示，如果考量心臟健康來挑選美乃滋，她會選擇酪梨油美乃滋，原因之一是酪梨油富含單元不飽和脂肪。當飲食中的飽和脂肪被不飽和脂肪取代時，對降低心臟相關風險是積極的一步，同時也能讓食物更美味。

營養師歐唐納-吉爾斯（Jennifer O'Donnell-Giles）說，作為有益心臟健康的選擇，她會選擇以酪梨油為基底的美乃滋，其中Primal Kitchen或Chosen Foods的產品，它們配方簡單，盡可能保持對心臟健康有益，且成分不複雜；她認為這種美乃滋的脂肪組成更適合以減少飽和脂肪作為護心飲食的人。

營養師卡茲（Johannah Katz）則偏好以植物油製成的美乃滋，其中Sir Kensington's的酪梨油美乃滋是她的首選。她指出，美國心臟協會建議，作為心臟健康飲食的一部分，應選擇不飽和脂肪來取代飽和脂肪。

柯羅表示，要找到營養成分良好的美乃滋，可以同一湯匙份量來比較產品中的飽和脂肪與鈉的含量，並檢視如芥花籽油、橄欖油、大豆油、紅花油或酪梨油等油脂。脂肪類型會影響膽固醇水平，但若正在控制血壓，鈉含量則是需特別留意的；此外，還需注意某些低脂產品中會出現的添加糖。她說，包裝正面標示的light、vegan或avocado等字樣，並不一定代表該產品對心臟健康有益。

其他的選擇

雖然酪梨油是許多營養師最推薦的選項，但卡茲表示，她也不會忽略低脂美乃滋，其中Hellmann's的低脂美乃滋，熱量僅該品牌其他美乃滋的三分之一，對正在努力達到或維持健康體重的人來說很有幫助。

柯羅則推薦Duke's橄欖油低脂美乃滋，並指出風味與傳統的美乃滋相似，且每湯匙僅含0.5克飽和脂肪與110毫克鈉；雖然鈉含量比普通美乃滋略高，但每份的飽和脂肪含量減少了約三分之二，是她首選的有益心臟健康美乃滋。

兼顧健康的美乃滋使用訣竅

- 以希臘優格部分替代：對於需濃郁口感的料理，柯羅建議使用優格。她指出，與其完全省略，她會用原味希臘優格取代部分美乃滋，視個人口味偏好，最多可替換75%。即使是2%脂肪含量或全脂的希臘優格，飽和脂肪含量也遠低於同等份量的美乃滋，因此當使用份量較大時，這種替換將帶來顯著健康效益。

- 自製美乃滋：歐唐納-吉爾斯建議親手製作美乃滋，做法簡單，且能掌控食材。她建議使用酪梨油或橄欖油，保留健康的脂肪。

- 從整道菜的角度思考：陶布-迪克斯說，與其去除美乃滋，不如思考能為這道菜增添什麼。例如在鮭魚或鮪魚沙拉中加入美乃滋，並搭配大量切碎的芹菜、胡蘿蔔、甜椒或香草；將美乃滋加入義麵沙拉中，並搭配大量烤蔬菜，或是加入堆滿蔬菜與全麥麵包的三明治中。這些方式能讓營養豐富的食材成為餐點的主角，而美乃滋只佔了一小部分。

- 嘗試其他質地滑順的食材：澤克爾鼓勵跳脫框架思考，她表示，有幾種對心臟健康有益的美乃滋替代品，如優格、酪梨泥、鷹嘴豆泥，或是淋上少許橄欖油；這些替代品雖不適用於所有需美乃滋的食譜，但能為三明治和捲餅增添風味。

- 減少用量：美乃滋的攝取量會大幅影響營養數據。卡茲指出，份量很重要，因為即使是對心臟有益的脂肪，熱量密度也很高，試著在三明治上薄塗，並在奶油類菜餚中搭配不含美乃滋的選項來保持平衡。