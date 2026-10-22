吃芒果能減少皺紋 科學家：這些蔬果都有效

蔬菜和水果。Image by Carlos silva Carlos from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，富含蔬果、健康脂肪與發酵食品的飲食，能透過抗氧化、促膠原與腸皮膚軸機制，幫助延緩皺紋與維持膚質。

植物、脂肪與發酵食品能減少皺紋、促進膠原蛋白生成，並改善膚質；或許在60多歲時無法看起來像30歲，但保持健康的飲食習慣，將讓肌膚在未來歲月裡有最佳機會保持健康；當然，也別忘了擦防曬乳。

英國廣播公司（BBC）報導，皮膚是人體最大的器官，伴隨每個人的一生；除了讓人看來更年輕外，保養得宜的皮膚也能對整體健康有益；然而，作為人體與外界的屏障，皮膚也常遭受傷害。

德國萊布尼茲（Leibniz）環境醫學研究所皮膚科教授克魯特曼（Jean Krutmann）指出，空氣污染、臭氧以及氣候變遷等環境因素都會導致皮膚老化。他表示，數十年來，人們一直認為紫外線是導致皮膚老化的主要因素，但現在知道這未必正確，陽光中的其他波長如可見光與紅外線也會加速老化，就連氣溫上升都可能助長此一過程。此外，歲月也是把殺豬刀，隨著年齡增長，賦予皮膚結構的膠原蛋白會逐漸流失，導致皺紋產生。

而一個常被忽略、卻有助維持良好肌膚狀態的因素，就是飲食；從健康脂肪到有益腸道的發酵食品，以下是一些科學家認為值得納入日常飲食的選擇。

1. 色彩鮮豔的水果與蔬菜

大量研究表明，富含植物性食物的飲食對於維持肌膚健康至關重要。多攝取含強力抗氧化劑、色彩鮮豔的水果與蔬菜，有助保護肌膚免受污染與陽光造成的損害。胡蘿蔔、甜椒與番茄富含葉黃素、番茄紅素與β-胡蘿蔔素等類胡蘿蔔素；德國耶拿大學（FSU）食品化學教授博姆（Volker Böhm）表示，這些成分會儲存在脂肪組織中，並能抵禦紫外線的侵害。

雖然防曬乳依然重要，但博姆指出，人們往往只在長時間戶外活動時才塗抹防曬乳，而非每天使用。他指出，定期攝取富含類胡蘿蔔素的食物，能持續提供約2至3的基礎紫外線防護係數。

在番茄或胡蘿蔔中加入少量橄欖油等健康脂肪，讓身體更輕鬆地吸收這些抗氧化劑。β-胡蘿蔔素還能轉化為維生素A，對皮膚細胞的生長以及保護皮膚免受感染十分重要。

類胡蘿蔔素能幫助皮膚細胞產生玻尿酸，這種分子有助於維持肌膚的緊緻與彈性，常見於許多市售的保濕與抗衰老產品中。

這些色素也有助於促進膠原蛋白的生成。一項小型研究顯示，每日服用類胡蘿蔔素保健品長達10個月的女性，皮膚中的膠原蛋白與彈性蛋白含量均有所提升，表明類胡蘿蔔素能有助防止膠原蛋白流失。

最後，研究發現多食用色彩鮮豔水果與蔬菜，能讓肌膚散發出更健康的光澤。

克魯特曼指出，要獲得這些益處，必須持續食用這些食物；無論攝取何種抗氧化劑，若要抵禦環境因素的影響，通常需八至十周才能產生顯著的效果。

研究發現，芒果 能讓隨年齡增長的肌膚看起來更年輕。

以加州大學戴維斯分校由法姆（Vivien Fam）所主導的一項針對停經婦女的研究為例，參與者在16周內，每周食用4次、每次85克（2.9盎司）的芒果。研究人員發現，結果不僅能減輕現有皺紋深度，還能減少新皺紋的數量。

雖然仍需更多研究，但研究人員推測，這些益處可能歸因於類胡蘿蔔素，以及抗氧化劑類黃酮與芒果苷。

令人驚訝的是，研究發現每天食用約250克（8.8盎司）的芒果反而會增加皺紋。該研究的共同作者哈克曼（Robert Hackman）表示，目前尚不清楚原因為何，但可能是由於芒果中天然糖分含量較高所致。他指出，糖分會對皮膚中的分子造成了一定程度的損害。

芒果與柑橘類水果也富含維生素C。這種維生素有助於生成膠原蛋白，同時也具有抗氧化作用，能保護皮膚免受陽光傷害。研究顯示，維生素C可改善皮膚保濕度並減少色素沉澱；克魯特曼表示，因此維生素C被廣泛用於護膚產品及保健品中。

2. 健康脂肪

攝取充足的堅果與種子對肌膚同樣有益。一項小型研究發現，與食用其他零食的人相比，連續16周選擇杏仁者，可見的皺紋較少。

堅果與種子中富含的維生素E，也能保護肌膚免受細胞損傷和老化；缺乏這種維生素會影響肌膚健康，包括延緩傷口癒合。最佳來源包括杏仁、榛果、松子以及許多種子油。堅果還含有omega-6脂肪酸，能強化肌膚屏障，保持濕潤。

另一種已知對皮膚有益的健康脂肪是Omega-3，主要存在於油性魚類與藻類。富含Omega-3的魚類包括鮭魚、沙丁魚與鯖魚；小型研究顯示，這些魚能降低皮膚對陽光的敏感度，有助抵禦陽光造成的傷害。油性魚類有助維持現有的膠原蛋白，並減輕發炎反應。

3. 有益腸道的食物

當攝取豐富多樣的新鮮蔬果、堅果與種子時，腸道微生物與肌膚都同樣受益，因為腸道健康與肌膚息息相關，研究人員將這種關係稱為「腸皮膚軸」（gut-skin axis）。

哈克曼指出，當攝取多樣化植物性食物時，腸道中的微生物會釋放具有抗發炎與抗氧化的化合物，這些物質也會影響肌膚。更健康的腸道微生物群還能透過支持免疫系統來改善皮膚狀況。

要獲得這些益處的一種方法，就是廣泛攝取水果、蔬菜、豆類、全穀物、香草和香料等食物，並能減輕壓力、改善睡眠，預防銀屑病等皮膚問題。

發酵食品如酸菜、韓式泡菜、康普茶或優格，對於滋養腸道微生物也特別有益。