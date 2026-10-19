花椰菜別再水煮 帕瑪森起司+橄欖油 烤出新吃法

花椰菜示意圖。（取材自pexels.com@Cats Coming ）

AI摘要 文章摘要整理： 花椰菜搭配帕瑪森起司與橄欖油，經壓碎後烘烤可變成外酥內軟的新吃法，還能依喜好加入多種調味。

花椰菜 經常因味道清淡、口感平淡而被嫌棄，但只要搭配帕瑪森起司與橄欖油 ，再經過簡單的壓碎、烘烤，就能變身外層酥脆、內部柔軟的美味料理。

美食網站《The Takeout》報導，花椰菜不好吃，問題往往不在食材本身，而是烹調時間過長，或煮熟後沒有進一步調味。

這道「壓碎花椰菜」做法受到壓碎馬鈴薯食譜啟發，透過增加花椰菜表面積，讓起司烘烤後形成金黃酥脆的外殼，為日常蔬菜料理增添風味。

製作這道料理時，首先將花椰菜水煮或蒸至接近軟嫩，再放在鋪好烘焙紙的烤盤上，撒上足量刨絲帕瑪森起司，並依個人喜好加入蒜粉、洋蔥粉等調味料，最後淋上橄欖油。

接著，使用厚重玻璃杯或結實的鍋鏟，將每朵花椰菜壓扁，再放入預熱至華氏425度、約攝氏218度的烤箱，烘烤25至30分鐘。

經過烘烤後，花椰菜表面呈現金黃色，外層酥脆，內部則保持柔軟、細緻的口感。橄欖油與起司讓蔬菜更添濃郁風味，而融化的帕瑪森起司還會在花椰菜周圍形成大片酥脆的起司薄片，咬下時帶來額外的口感層次。

除了基本的帕瑪森起司與橄欖油，這道料理也能依照不同飲食喜好調整。

喜歡類似酥脆馬鈴薯風味的人，可以在烤好的花椰菜上淋牧場沙拉醬（Ranch dressing）；偏好煙燻與辛辣口味的人，則可在橄欖油與起司中加入紅椒粉、卡宴辣椒粉，增添香氣與辣度。

若偏好經典西式口味，可在出爐前幾分鐘加入切碎的大蒜，起鍋後再撒上巴西里或羅勒等香草；也可以淋上青醬，搭配花椰菜本身的甜味與起司香氣。

若想呈現異國風味，可以加入孜然、芫荽籽，或直接使用綜合馬薩拉香料、咖哩粉。這些香料能為起司的濃郁鮮味增添辛香層次。