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激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成

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好市多販售的冷凍食品，有幾款被認為是知名連鎖餐廳的平替版，如媲美星巴克三明治的科...
好市多販售的冷凍食品，有幾款被認為是知名連鎖餐廳的平替版，如媲美星巴克三明治的科克蘭早餐三明治，和不輸Jack in the Box的迷你塔可餅。塔可餅示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Shameel mukkath）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多多款冷凍食品被拿來對比福來雞、溫蒂與星巴克等速食名店，口味相似之餘價格更低，部分商品甚至可省下高達80%。

若突然想吃某間速食店的食物但又無法購買，好市多Costco）能解決這項渴望，The Takeout報導，這間連鎖賣場販售的部分冷凍食品味道其實和某些速食店品項驚人地相似，且價格便宜得多，有時能省下高達80%的費用，以下是五項能在好市多買到的平替版速食店美食。

1. 堪比福來雞（Chick-fil-A）的雞塊

科克蘭輕裹麵包屑雞胸肉（Kirkland Signature Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）在名稱上雖然沒有用「雞塊」一詞，但其實就是雞塊，四磅重的雞胸肉售價14.99元，這款商品常被拿來跟福來雞的雞塊相比，有人覺得是不錯的替代品，也有人說吃過科克蘭的之後再也不想買福來雞了。

若比較價格，威斯康辛州西艾利斯（West Allis）的福來雞一份雞塊8塊，售價5.29元，每塊雞塊約1/2盎司重，因此每盎司約1.32元，但若在威斯康辛州新柏林（New Berlin）的好市多購買科克蘭輕裹麵包屑雞胸肉，每盎司約為0.23元，便宜83%。

2. 彷彿是溫蒂漢堡賣的牛肉辣椒醬

大份量的科克蘭牛肉辣椒醬（Kirkland Signature Beef Chili）是熟食區的熱門商品，每包重約4.08磅，售價約18.48元，有人說吃起來非常像溫蒂漢堡的辣椒醬。在密爾瓦基的溫蒂漢堡，一份小份的辣椒醬約12盎司，售價3.79元，平均每盎司約為0.32元，而好市多每盎司0.28元，可省下12.5%，還有一個可重複使用的容器。

3. 山寨版的星巴克三明治

好市多在幾年前推出科克蘭早餐三明治（Kirkland Signature Breakfast Sandwich），這款冷凍食品以螺旋可頌為底，餡料有蘋果木煙燻培根、切達起司和非籠飼蛋，聽起來很熟悉，因為聽起來就是星巴克的雙煙燻培根切達起司雞蛋三明治（Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich），只有差在星巴克的培根是用山核桃木煙燻的，但相似的不只外觀和食材，很多吃過的網友說味道也幾乎一樣。

在價格上，科克蘭的早餐三明治也便宜許多。密爾瓦基地區的星巴克一份雙煙燻培根切達起司雞蛋三明治賣5.95元，而好市多的早餐三明治一盒八個，售價17.58元，一個約2.20元，比星巴克便宜63%。

4. 星巴克式的舒肥蛋（egg bites）

星巴克在2017年推出舒肥蛋，目前有培根和格呂耶爾起司、蛋白和烤紅椒兩種口味，好市多不甘示弱，也推出幾款科克蘭舒肥蛋，有天然醃製培根和豪達起司、蛋白三種起司烤紅椒等口味，兩間店的口味略有不同，但Reddit有網友認為兩邊是一樣的產品，堅稱包裝盒尺寸、說明、獨立包裝的真空密封和獨立包裝上的文字都一樣，也有人覺得好市多的比星巴克的好吃。

在密爾瓦基的星巴克買兩份舒肥蛋要花5.75元，好市多的舒肥蛋一份10個，售價13.38元，取出和星巴克差不多的份量約2.68元，是星巴克價錢的一半不到。

5. 讓人想到Jack in the Box的迷你塔可餅

這次的好市多產品不是科克蘭品牌，而是好市多過去幾年都有販售的Don Miguel雞肉迷你塔可餅（Don Miguel Chicken Mini Tacos），有些人把它比做Jack in the Box的迷你塔可餅，但Don Miguel的可算得上是某種程度的升級版。

好市多一盒3.15磅、72入的Don Miguel迷你雞肉塔可餅14.34元，一個約0.20元，芝加哥的Jack in the Box一份13個迷你塔可餅賣3.50元，一個約0.27元。好市多便宜約26%。

精華 FAQ

  • 文章列出5款代表商品，包括像福來雞雞塊的科克蘭雞胸肉、像溫蒂牛肉辣椒醬的科克蘭牛肉辣椒醬、像星巴克早餐三明治與舒肥蛋，以及像Jack in the Box迷你塔可餅的Don Miguel雞肉迷你塔可餅。

  • 科克蘭輕裹麵包屑雞胸肉被拿來對比福來雞雞塊，內文指出每盎司約0.23元，福來雞約1.32元，約便宜83%，是文中價格差距最大的一款。

  • 報導強調好市多冷凍食品不只味道常被認為接近速食店原品，份量通常更大、單位成本更低，部分商品還附帶便利包裝，讓消費者能用更少錢滿足相似口味。

星巴克 好市多 Costco

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