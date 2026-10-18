Whole Foods挑到上好牛肋排 華人加蘋果清燉「湯頭奶香、肉質軟爛」

網友以Whole Foods購入的帶骨牛肋排搭配蘋果燉煮，成品不僅肉質軟爛脫骨，湯頭還帶有蘋果清香及淡淡酸甜味，與牛肉本身的脂香融合後清爽不膩，讓她大讚是「奶香清甜的仙品」。 牛肉示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名小紅書網友分享在Whole Foods買到的帶骨牛肋排，以蘋果清燉後呈現軟嫩脫骨、湯頭清甜的成果，並搭配特製沾醬，引發網友熱議。

品質好的牛肉不必加入複雜香料，簡單清燉也能帶出原始鮮香。一名居住美國的小紅書 網友「未來的大富翁」近日分享，以Whole Foods購入的帶骨牛肋排搭配蘋果燉煮，成品不僅肉質軟爛脫骨，湯頭還帶有蘋果清香及淡淡酸甜味，與牛肉本身的脂香融合後清爽不膩，讓她大讚是「奶香清甜的仙品」。

「未來的大富翁」表示，當天在Whole Foods看到油花分布漂亮的牛肋排，考慮多種料理方式後，最後選擇最樸素的蘋果清燉法。使用的部位為帶骨Short Ribs，英文品名可尋找「Bone-in Short Ribs」。她也透露，若遇到願意協助挑選的店員，可以請對方選擇骨頭較小、肉量較多的部位，吃起來更有滿足感。

料理時先將牛肋排放入熱水中簡單汆燙約5分鐘，去除表面浮沫後撈出。「未來的大富翁」並未事先浸泡血水，認為肉質新鮮、浮沫不多，不需汆燙過久，以免流失牛肉原有香氣。接著將牛肋排、1顆蘋果、數片薑及2根蔥放進砂鍋，加水蓋過食材，先以大火燉煮20分鐘，再轉小火續燉約60分鐘。

燉煮期間若發現湯量減少，可適時補入熱水，最後20分鐘再加入少量鹽調味。完成後的牛肋排已燉至軟嫩脫骨，原本不算太厚的脂肪也在長時間加熱下融入湯中；蘋果則可以連同牛肉一起食用，也能依個人習慣撈出。湯頭同時帶有蘋果的清香、微酸甜味與牛肉鮮味，單獨飲用也十分順口。

除了清燉牛肋排，「未來的大富翁」也準備了一碗重口味沾醬，以蔥花、香菜、1匙辣椒粉、3匙薄鹽醬油、1匙香醋、1匙蠔油及2匙牛肉原湯混合，最後再加入炸紅蔥頭增添香氣。清甜湯頭搭配酸辣鹹香的醬汁，既能品嘗牛肉原味，也讓整體層次更加豐富。

貼文曝光後，不少網友表示準備照著做，也有人詢問是否需要切除肥肉、浸泡血水或徹底汆燙。「未來的大富翁」回應，這次買到的牛肋排並不算肥，燉煮後油脂自然化開，因此沒有額外修切。另有不少人將目光放在她使用的企鵝造型砂鍋上，直呼外型相當可愛；「未來的大富翁」則透露，鍋具是從中國轉運至美國，每次使用都讓做飯心情變好。