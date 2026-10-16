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復古風不限服飾 網紅重現賈姬簡單焗烤料理

編譯周靜芝/即時報導
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焗烤料理。示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ ...
焗烤料理。示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

復古風正從穿搭延伸到料理，網紅重現賈桂琳甘迺迪鍾愛的瑪麗布蘭奇烤麵，以簡單食材和快速做法掀起懷舊美食風潮。

許多過去的風格最終都會重新流行起來，喇叭褲、90年代的吊帶洋裝，以及2000年代初的夾腳拖，如今都再度成為潮流；但復古風格的回歸不僅限於服裝與佩飾，就連早已失傳的菜餚，也能重新變時尚。

美食達人米勒（Merlyn Miller）表示，去年底節日期間，她注意到用羽衣甘藍和水煮蝦製成的迷你聖誕樹紛紛出現在社群媒體動態中；現在走進紐約市布魯克林任何一家新潮酒吧，幾乎都會在菜單上發現一道已有數十年歷史的前菜「魔鬼蛋」（deviled eggs）。最近，網紅們更透過影片，重現了一道最初於60年代流傳的食譜，而它與前第一夫人賈桂琳·甘迺迪（Jackie Kenned）有關。

賈桂琳曾因一道簡單的焗烤菜而聞名，她熱愛這道僅需四種食材的料理，甚至在妹妹與妹夫拉齊維爾王子（Prince Radziwill）造訪白宮共進晚餐時，也特意端出這道菜；雖然賈桂琳沒有親自準備這道菜，但眾所周知這是她最喜愛的菜餚之一。如今這道焗烤料理被稱為「瑪麗布蘭奇烤麵」（casserole Marie Blanche），即使沒有白宮的廚房團隊，也能在幾分鐘內完成。

如何製作賈桂琳最愛的焗烤料理

若將鹽、胡椒和奶油也算在內，這道菜的食材其實比四種多一點。但每個廚房幾乎都有鹽與胡椒；若沒有奶油，可以省略，或改用橄欖油。此外，僅需雞蛋麵、茅屋起司、酸奶油與新鮮細香蔥。

將烤箱預熱至350°F，並在大型烤盤上抹一層油。將1磅雞蛋麵依包裝說明煮熟，然後與1杯酸奶油和1杯茅屋起司放入大碗中拌勻，再加入一大把切碎的細香蔥。將所有材料攪拌均勻，依個人口味以鹽、胡椒和更多細香蔥調味。

將麵條混合物倒入烤盤中，然後在上面放幾小塊奶油；若手邊沒有奶油，也可改為淋上少許橄欖油。將這道焗烤菜烘烤至表面開始冒泡，且表面麵條邊緣呈褐色即可。至此，這道懷舊佳餚便可準備端上桌了。

這道焗烤菜雖不花俏，但美味程度足以讓賈桂琳在招待賓客時選擇它。若今年要參加「感友節」（Friendsgiving）或節日聚餐，需要一道能快速完成、且不太費時費力的配菜，這將是個絕佳選擇，更蘊含著一段歷史故事。若想讓每份餐點更添風味，不妨在端上桌前撒上切碎的細香蔥或歐芹；但即使不加裝飾，這道奶油風味濃郁、倍感溫馨的焗烤麵，也足以征服每個人的味蕾。

精華 FAQ

  • 因為除了喇叭褲、吊帶洋裝等穿搭回歸，連過去的料理也重新受到關注，像迷你聖誕樹、魔鬼蛋，以及賈桂琳甘迺迪愛吃的焗烤麵都被網紅重現。

  • 它被稱為「瑪麗布蘭奇烤麵」，是道帶有懷舊色彩的焗烤麵料理，常見食材包括雞蛋麵、茅屋起司、酸奶油與細香蔥，做法簡單卻很受歡迎。

  • 它很適合感友節、節日聚餐或家庭晚餐，因為準備時間短、步驟不複雜，又有溫暖濃郁的奶香風味，即使不加裝飾也能作為實用的配菜。

布魯克林 紐約市

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