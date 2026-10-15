加州這家吃到飽連鎖餐廳破產6年後將重新開業

吃到飽餐廳，示意圖。Image by Engin Akyurt from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 曾破產關店的Souplantation將重返加州，預計明年在橙縣芳泉谷開幕；其姊妹品牌Sweet Tomatoes也已自2024年逐步復出。

曾宣布破產 並關閉所有分店的連鎖吃到飽餐廳Souplantation將重返加州 ，預計明年在橙縣 芳泉谷開幕。公司目前未透露餐廳具體地址，而Sweet Tomatoes（品牌於加州以外地區所使用的店名）已自2024年開始逐步回歸市場。

The Street報導，Souplantation在1987年於南加州創立，和Sweet Tomatoes一樣都是自助式吃到飽連鎖餐廳，以其豐富的沙拉吧和新鮮健康的食物聞名，公司Garden Fresh Corp於1989年註冊成立。

Garden Fresh Corp在2016年聲請美國破產法第11章的破產保護，當時申報的資產和負債都在1百萬元至1千萬元之間，公司在15個州經營約123至130間餐廳。

作為品牌重整的一部分，Garden Fresh Corp關閉了20至30間Souplantation和Sweet Tomatoes業績不佳的門市，2017年時Garden Fresh的資產被賣給博龍資產管理（Cerberus Capital Management），公司破產重組後，旗下有約90至104間餐廳。

2020年新冠肺炎疫情重創餐飲業，Garden Fresh聲請破產保護，這也讓該公司清算資產，並關閉了全部剩餘的97間餐廳。

Souplantation先前在芳泉谷的分店位於11179 Talbert Ave，在疫情期間關閉。

Sweet Tomatoes已自2024年逐步回歸市場，一間名為ST Three LLC的公司在Garden Fresh於2020年聲請破產保護時收購了品牌的智慧財產權，使其獲得新生，2024年在亞利桑納州圖森開設第一間Sweet Tomatoes分店，今年在佛州麥爾茲堡開設另一間分店。

Souplantation將重返市場，但吃到飽自助餐餐廳現在卻面臨嚴峻挑戰。Golden Corral今年在六個州關了至少六間餐廳，並在過去幾年大幅縮減門市數量。Old Country Buffet、HomeTown Buffet、Ryan's和Furr's的母公司Buffets LLC在疫情前經營約90間餐廳，在破產重整程序期間關了幾乎所有分店。

疫情爆發以來，經濟的不確定性、消費者習慣的改變和高昂的食品、勞動力及營運成本持續挑戰吃到飽餐廳的經營模式。

內華達大學拉斯維加斯分校餐旅業副教授貝拉米諾（Amanda Belarmino）說，消費者的飲食習慣和對自助餐的態度隨著時間而不同，由於GLP-1等減肥藥物的興起和人們健康意識的提升，吃到飽餐廳的吸引力已不如以往。

不過，Souplantation和Sweet Tomatoes和其他傳統連鎖吃到飽餐廳有所不同，更重視沙拉、湯、新鮮菜餚和其他清淡食物，或許能讓這兩個重返市場的品牌有機會吸引尋求不同類型無限量供應用餐體驗的消費者。