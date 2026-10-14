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快過期麵包再利用 7步驟變身美味甜點

編譯周靜芝/即時報導
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食譜作家福特（Bryan Ford）介紹了一款簡單的麵包布丁（Pudín de ...
食譜作家福特（Bryan Ford）介紹了一款簡單的麵包布丁（Pudín de Pan）作法。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

福特示範以快乾麵包製作麵包布丁，加入牛奶蛋液、葡萄乾與椰絲冷藏後烘烤，再搭配蘭姆酒醬，兼顧惜食與美味。

全球不同地區都有各自的麵包布丁（Pudín de Pan）版本，目的是為了避免浪費了即將過期的麵包。食譜作家福特（Bryan Ford）在他的食譜書「Pan y Dulce」中，介紹了一款簡單的麵包布丁作法，讓可能難以下嚥的麵包，變身一道美味的甜點。

福特表示，所謂「即將過期麵包」，並不代表它已經變質或發霉，而是放了幾天、變得乾硬的麵包，這種麵包正是吸收甜牛奶與蛋液混合物的絕佳媒介，出爐後能呈現濕潤口感；此外，也可以使用非乳製品替代，如杏仁奶、豆奶、燕麥奶或椰奶，來取代全脂牛奶與鮮奶油。

身為專業烘焙師的福特指出，相較於使用量杯與湯匙的「容積計量法」，以重量計量食材能立即提升烘焙技巧；不過，不是每家的廚房都有電子秤，因此以下材料也附上容積換算值。

8人份麵包布丁材料與做法

材料：

300克（10½盎司）隔夜麵包或甜麵包（pan dulce），切丁並撕成絲；400 克（1⅔杯）全脂牛奶；5顆大雞蛋；100克（1/2杯壓緊）紅糖；2克（1茶匙）肉桂粉；1克（1茶匙）肉豆蔻粉；100克（⅔杯）葡萄乾；75克（3/4杯）椰絲（另備少許用於裝飾）；50克（⅓杯）半甜巧克力豆；100克（1/2杯）細砂糖；50克（3½湯匙）無鹽奶油；40克（3湯匙）重奶油；5克（1茶匙）香草精；隨個人喜好適量黑蘭姆酒（Dark rum）。

作法：

- 將麵包切成小方塊，再盡可能撕碎。

- 在碗中加入牛奶、雞蛋、紅糖、肉桂粉與肉荳蔻粉，用打蛋器攪打至完全混合均勻；加入切塊的麵包，攪拌至所有麵包都吸收濕潤。液體比麵包多一些，是正常的，因為麵包會吸收液體；若感覺太乾，可斟酌調整份量。

- 將葡萄乾和椰絲加入，攪拌至均勻分布。蓋上保鮮膜，放入冰箱冷藏過夜（8至12小時），或倒入烤盤中，靜置至少30分鐘後再烘烤。

- 準備烘烤時，將烤箱預熱至375F。將混合物倒入長形烤模或蛋糕烤模中，表面撒上巧克力豆、再撒上更多椰絲，以增添香脆看口感。將烤模放入烤箱，將麵包布丁烘烤約35分鐘。

- 同時，將細砂糖、奶油與重奶油混合放入小鍋中，以小火加熱，攪拌至糖完全溶解、呈現濃稠狀。如有需要，可繼續熬煮5分鐘使其濃稠。

- 達到理想濃稠度後，加入香草精及適量蘭姆酒，攪拌均勻。靜置一旁，待麵包布丁烤好後再使用。

- 將麵包布丁冷卻約15分鐘後切片；趁熱端上桌，並淋上準備好的蘭姆酒醬。

食譜作家福特（Bryan Ford）的食譜書「Pan y Dulce」。美聯社
食譜作家福特（Bryan Ford）的食譜書「Pan y Dulce」。美聯社

精華 FAQ

  • 文章介紹的是麵包布丁做法，將放了幾天變乾硬的麵包浸入甜牛奶與蛋液中，冷藏後再烘烤成濕潤甜點，能有效避免浪費。

  • 主要材料包括隔夜麵包、全脂牛奶、雞蛋、紅糖、肉桂、肉豆蔻、葡萄乾與椰絲，先拌勻麵包與液體，再冷藏8至12小時或至少30分鐘。

  • 將混合物撒上巧克力豆與椰絲，放入375F烤箱烤約35分鐘；另以細砂糖、奶油、重奶油煮成濃稠醬汁，加入香草與蘭姆酒，最後淋在熱布丁上。

牛奶 食譜 雞蛋

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