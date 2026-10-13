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Popeyes推出蜂蜜雞肉餅乾 3招牌產品一次滿足 早晚都能吃

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美國連鎖炸雞品牌Popeyes。(路透資料照片)
美國連鎖炸雞品牌Popeyes。(路透資料照片)

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文章摘要整理：

Popeyes把招牌炸雞、酪乳餅乾與蜂蜜醬組成早餐新品，推出蜂蜜雞肉餅乾三明治，並宣布已在全美開賣。

美國連鎖炸雞品牌Popeyes推出早餐新品「蜂蜜雞肉餅乾三明治」，將三款備受粉絲喜愛的產品合而為一，以香脆多汁的炸雞夾入加大版酪乳餅乾，再搭配兩包甜蜂蜜醬。Popeyes表示，新品結合招牌炸雞、酪乳餅乾與蜂蜜醬的經典風味，售價5美元，已於日前在全美推出，實際價格可能因地區而異。

▲ 影片來源：X平台＠Popeyes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Southern Living報導，Popeyes首席行銷長馬特魯賓（Matt Rubin）表示，品牌持續尋找融合代表性產品的新方式。蜂蜜雞肉餅乾三明治以炸雞、酪乳餅乾及香甜蜂蜜醬組合，延續品牌原有風味，推出不同的餐點形式。

這款新品將炸雞放入尺寸較大的招牌酪乳餅乾中，並附上兩包蜂蜜醬，作為早餐菜單的新選擇。報導指出，過去已有顧客在社群媒體分享炸雞搭配餅乾的吃法，新品則將這種組合正式納入菜單。

Popeyes表示，蜂蜜雞肉餅乾三明治不只適合早餐，也可作為午餐或晚餐。搭配選擇包括卡真薯條、家常芝士通心粉，以及草莓芝士蛋糕杯等配菜和甜點。

這款新品已於9月28日起在全美推出，單份售價為5美元，但價格可能依地區而有所不同。消費者可在早餐時段或其他用餐時段選擇這款三明治，實際供應情況則以各地門市為準。

精華 FAQ

  • 新品名為蜂蜜雞肉餅乾三明治，將香脆多汁的炸雞放入加大版酪乳餅乾中，並搭配2包甜蜂蜜醬，結合品牌3款招牌風味。

  • 這款蜂蜜雞肉餅乾三明治已於9月28日起在全美推出，單份售價為5美元；不過實際價格可能因地區與門市而有所不同。

  • Popeyes表示，這款新品不只適合早餐，也能作為午餐或晚餐選擇，並可搭配卡真薯條、家常芝士通心粉與草莓芝士蛋糕杯等配餐。

社群媒體 蜂蜜 炸雞

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